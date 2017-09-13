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Художник, прикованный к кровати ради эксперимента. В Витебске пройдет выставка журнала "Имена"
14.09.2017 14:50 — Новости Культуры | Tut.by
В Витебске в течение месяца будет работать выставка онлайн-журнала «Имена», посвященная острым социальным проблемам. В частности, молодой, но уже известный витебский художник Кирилл Дёмчев выступает в этом проекте… привязанным к кровати. Таким образом он решил привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.
Арт-проект «Имена» — в поддержку одноименного журнала —
10 современных белорусских художников полгода общались с героями, о которых писал журнал «Имена». Итогом стал масштабный арт-проект — 10 инсталляций, раскрывающих важные социальные темы.
Организаторы говорят, что неслучайно выбрали Витебск в качестве первого после столицы города, принимающего выставку «Имена». Именно в Витебске зародился белорусский художественный авангард, именно здесь в начале 1990-х проходили масштабные выставки современного искусства.
Кроме того, в проекте участвует витебский художник — Кирилл Дёмчев. На выставке он представит инсталляцию «135 часов». В этой работе парень поднимает проблему людей, ставших заложниками собственного тела. Молодой человек
Вы услышите аудиодневник Кирилла Дёмчева, в котором он рассказывает, что чувствует человек, который из-за тяжелой болезни не может распоряжаться своим телом.
Еще вы сможете увидеть картины 25-летнего Павла Ращинского, который, страдая ДЦП, научился не только набирать текст на компьютере пальцами ног, но и рисовать. Павел — герой инсталляции, основанной на снимках известного фотомастера Сергея Гудилина.
На выставке также можно будет познакомиться с работами еще 3 авторов — Сергея Шабохина, Маши Святогор, Максима Ясинского и арт-группы Hutkasmachnaa.
«Главная цель проекта „Имена“ — построение сообщества равных и разных. Ведь гражданская инициатива не спускается „сверху“, она зависит от конкретного действия каждого из нас», — поясняют организаторы.
Выставка бужет работать до 15 октября каждый день с 11.00 до 19.00. Стоимость входного билета — любая сумма, которую вы сочтете возможным пожертвовать на работу проекта «Имена».
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В Витебске в течение месяца будет работать выставка онлайн-журнала "Имена", посвященная острым социальным проблемам. В частности, молодой, но уже известный...
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