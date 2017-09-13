В Витебске в течение месяца будет работать выставка онлайн-журнала «Имена», посвященная острым социальным проблемам. В частности, молодой, но уже известный витебский художник Кирилл Дёмчев выступает в этом проекте… привязанным к кровати. Таким образом он решил привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.





Арт-проект «Имена» — в поддержку одноименного журнала — стартовал в Минске в мае, за 2 недели его посетили более 2000 человек. А 15 сентября в 19.00 выставка откроется в Витебске в «Арт-пространстве» на улице Толстого, 7.

10 современных белорусских художников полгода общались с героями, о которых писал журнал «Имена». Итогом стал масштабный арт-проект — 10 инсталляций, раскрывающих важные социальные темы.

Организаторы говорят, что неслучайно выбрали Витебск в качестве первого после столицы города, принимающего выставку «Имена». Именно в Витебске зародился белорусский художественный авангард, именно здесь в начале 1990-х проходили масштабные выставки современного искусства.

Кроме того, в проекте участвует витебский художник — Кирилл Дёмчев. На выставке он представит инсталляцию «135 часов». В этой работе парень поднимает проблему людей, ставших заложниками собственного тела. Молодой человек пролежал 135 часов, прикованным к кровати на выставке в Минске в прозрачном кубе площадью 8 кв. м, — по белорусским медицинским нормам, это минимальный допустимый размер изоляционного бокса для одного человека.



Фото: imenamag.by

Вы услышите аудиодневник Кирилла Дёмчева, в котором он рассказывает, что чувствует человек, который из-за тяжелой болезни не может распоряжаться своим телом.

Еще вы сможете увидеть картины 25-летнего Павла Ращинского, который, страдая ДЦП, научился не только набирать текст на компьютере пальцами ног, но и рисовать. Павел — герой инсталляции, основанной на снимках известного фотомастера Сергея Гудилина.



Павел Ращинский. Фото: Сергей Гудилин

На выставке также можно будет познакомиться с работами еще 3 авторов — Сергея Шабохина, Маши Святогор, Максима Ясинского и арт-группы Hutkasmachnaa.

«Главная цель проекта „Имена“ — построение сообщества равных и разных. Ведь гражданская инициатива не спускается „сверху“, она зависит от конкретного действия каждого из нас», — поясняют организаторы.

Выставка бужет работать до 15 октября каждый день с 11.00 до 19.00. Стоимость входного билета — любая сумма, которую вы сочтете возможным пожертвовать на работу проекта «Имена».

Имена ( imenamag.by ) — онлайн-платформа со встроенным сервисом для реализации общественно значимых проектов. Запущена 11 апреля 2016 года. Это первая в Беларуси медиаплощадка, которую на 100% финансируют читатели. Подробнее — в группах на Фейсбук и группе Вконтакте .