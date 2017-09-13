Контракт «Первого канала» с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня» истек, новый подписан не будет, сообщили источники РБК. «Первый» и «ВИD» не смогли договориться о кандидатуре ведущего.



Александр Галибин и Ксения Алферова. Скриншот видео

Как пояснил РБК источник на «Первом канале», основная причина непродления контракта с «ВИD» на производство «Жди меня» — «кадровая политика новой команды программы». «Они [новая команда «Жди меня"] уволили без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал», — сообщил он, добавив, что в результате было принято решение не продлевать контракт с «ВИD» на производство программы.

Источник рассказал РБК, что телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг.

«Шоу больше не будет выходить в эфире „Первого канала“, — уточнил другой источник. — 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков». Он подтверждает, что «конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы».

Производитель программы — «Телекомпания ВИD» — от комментариев отказался. «Первый канал» не ответил на запрос РБК.

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал «РТР» (сейчас «Россия-1»), с 1999 года выходит на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные о более чем 200 тысячах найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.

Уточним, что, по словам собеседника РБК на «Первом канале», контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» — «Поле чудес» —​ переподписан. «С „Поле чудес“ все в порядке. Контракт по ней был продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет», — пояснил он.

***

В августе «Первый канал» покинул ведущий телешоу «Пусть говорят» Андрей Малахов, который перешел работать на телеканал «Россия 1». Вместо Малахова «Пусть говорят» теперь ведет Дмитрий Борисов. Программу «Сегодня вечером», которую также вел на «Первом» Малахов, как сообщал РБК, вместо него будут вести Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Кроме того, больше не будет выходить на «Первом» программа «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым. Телеканал заявил, что отказался от трансляции «Пока все дома» из-за «испорченной репутации» программы, создатели которой оказались замешаны в скандале. При этом ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил РБК, что телекомпания «Дом», которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом» из-за «неприемлемых методов» его руководства.

«Первый канал» также закрыл ток-шоу «Наедине со всеми» с ведущей Юлией Меньшовой. По словам Меньшовой, она уже обсуждает с руководством канала три новых проекта. Официальный представитель «Первого канала» Лариса Крымова также подтвердила РБК, что программа закрывается по желанию ведущей.