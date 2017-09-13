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"Первый канал" откажется от программы "Жди меня"
14.09.2017 16:20 — Новости Культуры | Tut.by
Контракт «Первого канала» с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня» истек, новый подписан не будет, сообщили источники РБК. «Первый» и «ВИD» не смогли договориться о кандидатуре ведущего.
Как пояснил РБК источник на «Первом канале», основная причина непродления контракта с «ВИD» на производство «Жди меня» — «кадровая политика новой команды программы». «Они [новая команда «Жди меня"]
Источник рассказал РБК, что телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг.
«Шоу больше не будет выходить в эфире „Первого канала“, — уточнил другой источник. — 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков». Он подтверждает, что «конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы».
Производитель программы — «Телекомпания ВИD» — от комментариев отказался. «Первый канал» не ответил на запрос РБК.
Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал «РТР» (сейчас «Россия-1»), с 1999 года выходит на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные о более чем 200 тысячах найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.
Уточним, что, по словам собеседника РБК на «Первом канале», контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» — «Поле чудес» — переподписан. «С „Поле чудес“ все в порядке. Контракт по ней был продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет», — пояснил он.
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В августе «Первый канал» покинул ведущий телешоу «Пусть говорят» Андрей Малахов, который перешел работать на телеканал «Россия 1». Вместо Малахова «Пусть говорят»
Кроме того, больше не будет выходить на «Первом» программа «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым. Телеканал заявил, что
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Контракт "Первого канала" с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня" истек, новый подписан не будет, сообщили источники РБК. "Первый" и "ВИD" не смогли...
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