Бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада Змихновская скончалась, подтвердили РБК в пресс-службе группы.



Обложка альбома группы «Банд'Эрос»

Собеседник издания сообщил, что Змихновская умерла из-за кровоизлияния в мозг. «[Скончалась] сегодня утром в США, в штате Калифорния», — уточнили в пресс-службе.

Группа «Банд'Эрос» была создана в начале 2005 года в Москве. Наиболее известные песни группы — «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и «Не зарекайся».

Видео: GB — TricksForGamers