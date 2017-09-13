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Умерла экс-солистка группы "Банд'Эрос" Родика Змихновская

14.09.2017 17:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада Змихновская скончалась, подтвердили РБК в пресс-службе группы.


Обложка альбома группы «Банд'Эрос»

Собеседник издания сообщил, что Змихновская умерла из-за кровоизлияния в мозг. «[Скончалась] сегодня утром в США, в штате Калифорния», — уточнили в пресс-службе.

Группа «Банд'Эрос» была создана в начале 2005 года в Москве. Наиболее известные песни группы — «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и «Не зарекайся».

Видео: GB — TricksForGamers

 
 
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Бывшая солистка коллектива "Банд'Эрос" Рада Змихновская скончалась, подтвердили РБК в пресс-службе группы.

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