Библия Гутенберга и оригинальные издания Скорины: международная выставка открылась в Минске

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригиналы и факсимиле первопечатных книг ХV-XVII веков из семи стран представлены на международной выставке "Франциск Скорина и его эпоха". Экспозиция, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Выставка "Франциск Скорина и его эпоха" переносит посетителей в те времена, когда книгопечатание только зарождалось: появились первые печатные станки, а привычные руке переписчика перо и чернильница ушли на второй план.

В экспозиции собраны оригиналы и факсимиле первопечатных книг ХV-XVII веков, привезенные из Германии, Латвии, Польши, России, Словакии и Словении. Экспонаты впечатляют, в частности, из Германии приехала 42-строчная Библия Иоаганна Гутенберга 1450-х годов. Центральное место отведено оригинальным изданиям Франциска Скорины из фондов Национальной библиотеки Беларуси, увидевшим свет в Праге и Вильно в 1517-1525 годах.

Для посетителей экспозиция доступна с 15 сентября до 31 декабря. Ее организаторами выступают Министерство культуры и Национальная библиотека Беларуси.-0-