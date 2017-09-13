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Библия Гутенберга и оригинальные издания Скорины: международная выставка открылась в Минске
14.09.2017 18:02 — Новости Культуры | БелТА
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригиналы и факсимиле первопечатных книг ХV-XVII веков из семи стран представлены на международной выставке "Франциск Скорина и его эпоха". Экспозиция, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Выставка "Франциск Скорина и его эпоха" переносит посетителей в те времена, когда книгопечатание только зарождалось: появились первые печатные станки, а привычные руке переписчика перо и чернильница ушли на второй план.
В экспозиции собраны оригиналы и факсимиле первопечатных книг ХV-XVII веков, привезенные из Германии, Латвии, Польши, России, Словакии и Словении. Экспонаты впечатляют, в частности, из Германии приехала 42-строчная Библия Иоаганна Гутенберга 1450-х годов. Центральное место отведено оригинальным изданиям Франциска Скорины из фондов Национальной библиотеки Беларуси, увидевшим свет в Праге и Вильно в 1517-1525 годах.
Для посетителей экспозиция доступна с 15 сентября до 31 декабря. Ее организаторами выступают Министерство культуры и Национальная библиотека Беларуси.-0-
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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригиналы и факсимиле первопечатных книг ХV-XVII веков из семи стран представлены на международной выставке "Франциск Скорина и его...
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