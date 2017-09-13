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Селене Гомес пересадили почку, донором стала лучшая подруга
14.09.2017 18:06 — Новости Культуры | Tut.by
Популярная певица и актриса Селена Гомес призналась, что перенесла операцию по пересадке почки. Девушка выложила фотографию с подругой, американской актрисой Франсией Райсой, которая стала ее донором. Информация об этом появилась в
Проблемы со здоровьем появились у Гомес четыре года назад. В конце 2013 года СМИ сообщили, что девушка страдает волчанкой — системным аутоиммунным заболеванием. В 2015 году Гомес подтвердила этот диагноз.
Фотография в инстаграме певицы собрала уже более 4 миллионов «лайков».
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Популярная певица и актриса Селена Гомес призналась, что перенесла операцию по пересадке почки. Девушка выложила фотографию с подругой, которая стала ее донором....
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