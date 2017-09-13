Селене Гомес пересадили почку, донором стала лучшая подруга

Популярная певица и актриса Селена Гомес призналась, что перенесла операцию по пересадке почки. Девушка выложила фотографию с подругой, американской актрисой Франсией Райсой, которая стала ее донором. Информация об этом появилась в инстаграме актрисы.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Сен 14 2017 в 3:07 PDT

Проблемы со здоровьем появились у Гомес четыре года назад. В конце 2013 года СМИ сообщили, что девушка страдает волчанкой — системным аутоиммунным заболеванием. В 2015 году Гомес подтвердила этот диагноз.

Фотография в инстаграме певицы собрала уже более 4 миллионов «лайков».