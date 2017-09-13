ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Селене Гомес пересадили почку, донором стала лучшая подруга

14.09.2017 18:06 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Популярная певица и актриса Селена Гомес призналась, что перенесла операцию по пересадке почки. Девушка выложила фотографию с подругой, американской актрисой Франсией Райсой, которая стала ее донором. Информация об этом появилась в инстаграме актрисы.

Проблемы со здоровьем появились у Гомес четыре года назад. В конце 2013 года СМИ сообщили, что девушка страдает волчанкой — системным аутоиммунным заболеванием. В 2015 году Гомес подтвердила этот диагноз.

Фотография в инстаграме певицы собрала уже более 4 миллионов «лайков».

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная певица и актриса Селена Гомес призналась, что перенесла операцию по пересадке почки. Девушка выложила фотографию с подругой, которая стала ее донором....

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Библия Гутенберга и оригинальные издания Скорины: международная выставка открылась в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика