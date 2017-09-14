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Минский железнодорожный вокзал запел белорусскую народную песню десятками голосов

15.09.2017 10:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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В обеденное время обычного буднего дня минский железнодорожный вокзал внезапно запел народную песню десятками голосов. Композиция «Шось у лесе гукае» разлилась по главному холлу в исполнении участников проекта «Спеўны сход».

 

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Именно «Спеўны сход» станет одним из центральных событий фестиваля «Камяніца», который пройдет уже в эти выходные. В 18 часов все желающие смогут исполнить несколько народных песен у главной сцены фэста, даже если до этого никогда не проявляли вокальных талантов.

Благодарим за помощь в организации съемок руководство станции «Минск-Пассажирский» УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», открытое к экспериментам, флешмобам и новым формам взаимодействия с пассажирами.

 
Теги: Минск
 
 
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В обеденное время обычного буднего дня минский железнодорожный вокзал внезапно запел народную песню десятками голосов. Композиция "Шось у лесе гукае" разлилась по...

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