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Минский железнодорожный вокзал запел белорусскую народную песню десятками голосов
15.09.2017 10:38 — Новости Культуры | Tut.by
В обеденное время обычного буднего дня минский железнодорожный вокзал внезапно запел народную песню десятками голосов. Композиция «Шось у лесе гукае» разлилась по главному холлу в исполнении участников проекта «Спеўны сход».
Именно «Спеўны сход» станет одним из центральных событий
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В обеденное время обычного буднего дня минский железнодорожный вокзал внезапно запел народную песню десятками голосов. Композиция "Шось у лесе гукае" разлилась по...
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