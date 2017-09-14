МИНСК, 15 сен — Sputnik. Уникальная выставка "Модный век", на которой представлены исторические костюмы из крупнейшей в мире частной коллекции Александра Васильева, открылась для публики 15 сентября в Национальном историческом музее.

Накануне полюбоваться на наряды конца XIX — начала XXI века уже успели глава Администрации президента Наталья Кочанова и министр культуры Беларуси Борис Светлов. Также выставку посетила народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, которая по личной просьбе Александра Васильева передала в дар его коллекции концертные костюмы — свой и Александра Тихановича.

"Вы очень стройная женщина, сохранили форму, это так важно. Вы прекрасны", — заметил Александр Васильев, поприветствовав певицу, и поинтересовался, кто и когда шил сценические наряды.



© Sputnik / Марина Серебрякова Ядвига Поплавская подарила свой концертный костюм Александру Васильеву

Синий костюм Александра Тихановича был создан в 2010-е годы дизайнером Олегом Вотинцевым, яркий и очень характерный для своего времени комплект из топа и юбки со шлейфом периода 1990-х годов пошила Нина Остапенко из белорусского Дома моделей.

"В нем я работала сольный концерт", — сказала Поплавская, передавая наряд коллекционеру.

Александр Васильев немедленно поинтересовался у организаторов выставки, найдутся ли еще манекены, чтобы пополнение коллекции немедленно присоединилось к экспозиции. Коллекционеру пообещали решить этот вопрос, так что вполне возможно, наряду с платьями лили Брик, Евы Браун, Зары Леандр, а также белорусской королевы красоты Анжелики Агурбаш посетители выставки смогут увидеть и наряды знаменитых певцов.



© Sputnik / Марина Серебрякова Уникальная выставка "Модный век" открылась для публики 15 сентября

Александр Васильев — всемирно известный театральный художник, искусствовед и историк моды. Он создал декорации для многочисленных опер, балетов, театральных постановок известнейших театров в Париже, Лондоне, Токио, Сантьяго и многих других. Александру Васильеву принадлежит одна из самых больших частных коллекций костюмов VIII-XXI веков, кроме того, он является автором книг "Красота в изгнании", "Русская мода. 150 лет в фотографиях" и еще более 30 изданий о моде и стиле. В качестве специального корреспондента в Париже Александр Васильев работал для таких известных модных изданий, как русские "Vogue" и "Harper's Bazaar", а с 2008 года является бессменным модным судьей в ТВ-проекте "Первого канала" — "Модный приговор".

Выставка предназначена для широкой аудитории, она продлится до 10 января.