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Умер самый старый в мире кот

15.09.2017 12:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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В британском городе Ньюкасл-апон-Тайн умер 32-летний кот по кличке Натмег, который считался самым старым в мире. Об этом сообщает сообщает издание Mirror.


Фото: mirror.co.uk

В 1990 году Лиз и Иэн Финлей из города Блейдон-он-Тайн обнаружили в своем саду бездомного кота с гнойником на шее. В ветеринарной клинике определили, что животному было не менее пяти лет. Супруги выходили кота, и с того времени он жил с ними. В последнее время животное перенесло воспаление дыхательных путей и сильно мучилось от сердечной недостаточности.

«Он знал, где ему будет хорошо, и он особенно любил мою жену. Он не был нашим котом — мы были его людьми, и он никогда не позволял нам забыть об этом. Я думаю, это секрет его долгой жизни», — рассказал Ян Финлей изданию.

 
 
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В британском городе Ньюкасл-апон-Тайн умер 32-летний кот по кличке Натмег, который считался самым старым в мире. Об этом сообщает сообщает издание Mirror.

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