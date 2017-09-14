Умер самый старый в мире кот

В британском городе Ньюкасл-апон-Тайн умер 32-летний кот по кличке Натмег, который считался самым старым в мире. Об этом сообщает сообщает издание Mirror.



Фото: mirror.co.uk

В 1990 году Лиз и Иэн Финлей из города Блейдон-он-Тайн обнаружили в своем саду бездомного кота с гнойником на шее. В ветеринарной клинике определили, что животному было не менее пяти лет. Супруги выходили кота, и с того времени он жил с ними. В последнее время животное перенесло воспаление дыхательных путей и сильно мучилось от сердечной недостаточности.

«Он знал, где ему будет хорошо, и он особенно любил мою жену. Он не был нашим котом — мы были его людьми, и он никогда не позволял нам забыть об этом. Я думаю, это секрет его долгой жизни», — рассказал Ян Финлей изданию.