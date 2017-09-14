Советская мода. Как одевались посетители Национальной библиотеки после войны

95 лет назад, 15 сентября 1922 года, постановлением правительства республики была основана Белорусская государственная и университетская библиотека. Позднее она поменяла статус (ее вывели из системы БГУ) и название (известна в народе как «Ленинка», теперь как «Националка»). Как выглядела библиотека в 1940—1980-е годы и как одевались ее посетители — в фотоподоборке из Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.



Вид на здание Государственной библиотеки БССР имени Ленина в Минске. 1939 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



Статистический каталог библиотеки имени Ленина. 16 февраля 1948 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



В читальном зале библиотеки имени Ленина. 1949 год. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



Заведующая читальным залом библиотеки М.Л. Голубева знакомит студенток БГУ М. Тёмкину и Л. Самусь с литературой о современном Китае. 19 ноября 1952 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



В Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 10 февраля 1955 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



Посетители у выставки французских изданий в Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 30 января 1957 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



В исследовательско-библиографическом отделе библиотеки имени Ленина. 10 апреля 1960 года. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



Посетители на выставке белорусской литературы в Государственной библиотеке БССР имени Ленина. 10 января 1962 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



В отделе комплектования Государственной библиотеки БССР имени Ленина. 19 сентября 1962 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



В общем читальном зале на 500 мест Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Ноябрь 1970 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



В отделе белорусской литературы Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Ноябрь 1970 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов



Белорусский писатель и критик, член-корреспондент АН БССР Алесь Адамович с сотрудниками Государственной библиотеки БССР имени Ленина. Декабрь 1984 года. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов

Материалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.