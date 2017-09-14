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Советская мода. Как одевались посетители Национальной библиотеки после войны
15.09.2017 13:31 — Новости Культуры | Tut.by
95 лет назад, 15 сентября 1922 года, постановлением правительства республики была основана Белорусская государственная и университетская библиотека. Позднее она поменяла статус (ее вывели из системы БГУ) и название (известна в народе как «Ленинка», теперь как «Националка»). Как выглядела библиотека в 1940—1980-е годы и как одевались ее посетители — в фотоподоборке из Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
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95 лет назад, 15 сентября 1922 года, постановлением правительства республики была основана Белорусская государственная и университетская библиотека. Позднее она...
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