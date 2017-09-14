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Тест: что это за библиотека
15.09.2017 14:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Мировые библиотеки — это самые настоящие произведения искусства. История старинных книгохранилищ приводит в неописуемый восторг, а современные здания поражают своей технологичностью.
Национальная библиотека Беларуси также является не просто масштабным собранием книг, но и местом, где объединились современность и история. Белорусский "алмаз" регулярно становится поводом для прений, например, здание не раз попадало в топ самых некрасивых архитектурных строений.
По случаю праздника Sputnik предлагает пройти тест, попробуйте отгадать, где находятся эти библиотеки.
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Библиотекари Беларуси отмечают свой профессиональный праздник 15 сентября.
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