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Тест: что это за библиотека

15.09.2017 14:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Мировые библиотеки — это самые настоящие произведения искусства. История старинных книгохранилищ приводит в неописуемый восторг, а современные здания поражают своей технологичностью.

Национальная библиотека Беларуси также является не просто масштабным собранием книг, но и местом, где объединились современность и история. Белорусский "алмаз" регулярно становится поводом для прений, например, здание не раз попадало в топ самых некрасивых архитектурных строений.

По случаю праздника Sputnik предлагает пройти тест, попробуйте отгадать, где находятся эти библиотеки.

 
 
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Библиотекари Беларуси отмечают свой профессиональный праздник 15 сентября.

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