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Редчайших белых жирафов сняли на видео
15.09.2017 15:36 — Новости Культуры | Tut.by
Зоозащитники сняли в Кении на видео редчайших белых жирафов, мать и ее детеныша. В кадр представители этого редкого вида попали всего в третий раз (впервые белых жирафов заметили в январе 2016 года в Танзании).Видео:
Видео с жирафами появился в сети еще месяц назад, но специалисты и журналисты заговорили о нем лишь сейчас.
Животные, попавшие на видео, являются полностью белыми. Как сообщает Daily Mail, жирафы, они страдают лейкизмом. Эта мутация вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. Действительно, на них все же можно рассмотреть определенные контуры пятен, которые встречаются на жирафах обычного окраса.
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Зоозащитники сняли в Кении на видео редчайших белых жирафов, мать и ее детеныша. В кадр представители этого редкого вида попали всего в третий раз (впервые белых...
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