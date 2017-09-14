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Редчайших белых жирафов сняли на видео

15.09.2017 15:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Зоозащитники сняли в Кении на видео редчайших белых жирафов, мать и ее детеныша. В кадр представители этого редкого вида попали всего в третий раз (впервые белых жирафов заметили в январе 2016 года в Танзании).

Видео: Hirola Conservation Program

Видео с жирафами появился в сети еще месяц назад, но специалисты и журналисты заговорили о нем лишь сейчас.

Животные, попавшие на видео, являются полностью белыми. Как сообщает Daily Mail, жирафы, они страдают лейкизмом. Эта мутация вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. Действительно, на них все же можно рассмотреть определенные контуры пятен, которые встречаются на жирафах обычного окраса.

 
 
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Зоозащитники сняли в Кении на видео редчайших белых жирафов, мать и ее детеныша. В кадр представители этого редкого вида попали всего в третий раз (впервые белых...

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