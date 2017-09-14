МИНСК, 15 сен — Sputnik. Некоторые документальные фильмы достойны того, чтобы заменить отдельные учебники истории, а им почти никогда не достается время в прайм-тайм, считают организаторы фестиваля "ТЭФИ-Содружество".

Место документального кино в сетке телевещания и интерес зрителя к художественной картине "Матильда" эксперты обсудили в пресс-центре Sputnik.

"Документальные фильмы показывают в позднее время, мало кто их смотрит. К счастью, появляются не только портретные фильмы к юбилеям, но и знаковые картины — например, "Иосиф Бродский" Николая Картозии, исторические картины Леонида Млечина", — рассказала генеральный директор фонда "Академия Российского телевидения" Этери Левиева.

Сам директор дирекции историко-публицистических программ, телеканала ОТР Леонид Млечин считает, что запроса на документальное кино нет потому, что общество не хочет сталкиваться с острыми проблемами.

"Ведь задумавшись, придется что-то предпринять для изменения жизни. Меня это невнимание к истории огорчает, ведь это год столетия революции. Я думал, что мы углубимся в сложнейшие перипетии происходящего, но общество уклоняется от нового знания. Я беседовал с руководителями архивов, которые рассказали, что никто не приходит изучать рассекреченные документы", — рассказал Млечин.

Он уверен, что историю нужно переписывать наряду с другими науками, и раз даже учебники по химии переписываются, этого достойны и исторические науки.

Эксперты затронули и дискуссию вокруг картины Алексея Учителя "Матильда" и выразили уверенность, что если бы речь шла о документальной картине, а не художественном вымысле, тема вызвала бы меньший ажиотаж.

С 14 по 17 сентября в Минске пройдет фестиваль "ТЭФИ-Содружество", это единственная международная площадка, объединяющая ведущие телекомпании и профессионалов телевидения из стран СНГ и ближнего зарубежья.

Целью фестиваля является формирование единого информационного пространства на территории СНГ и ближнего зарубежья, содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами в области телевидения.

"ТЭФИ-Содружество" проходит ежегодно в разных странах СНГ, в нем принимают участие представители ведущих телеканалов СНГ и ближнего зарубежья. Полную версию пресс-конференции смотрите на видео Sputnik.