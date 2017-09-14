Александр Васильев похвалил вышимайки и рассказал о русском стиле

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Знаменитый коллекционер, театральный художник, искусствовед и историк моды объяснил, почему исторический костюм часто путают с народным и что такое "русский стиль".



© Sputnik / Марина Серебрякова Александр Васильев рассказал о своих белорусских корнях

"Сто лет назад в России была полностью уничтожена традиция аристократии и носители другой одежды, или просто городской, или купеческой, так как были вырезаны с корнем несколько важных классов населения, то генетическая память современников основана в основном на деревенском быте", — ответил Александр Васильев на вопрос Sputnik о том, почему многие путают понятия "народный" и "исторический" костюм. Впрочем, он призвал не быть строгими к людям, совершающим такую ошибку.

"Не надо их ругать, им нечего больше вспоминать. Они не могут ничего вспомнить другого, это часть их культуры, это то, что они видели в деревне у бабушки", — заметил историк моды.

Что касается "русской моды", по мнению Васильева, такого понятия просто не существует, а есть русский стиль, который со времен гастролей Дягилева и его труппы и заканчивая работами таких дизайнеров, как Жан-Поль Готье, Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Джон Гальяно и другие активно эксплуатируется в мире моды.



© Sputnik / Марина Серебрякова Выставка "Модный век" – платья из коллекции Александра Васильева

"Русская мода была глубоко подражательна, начиная с Петра І. Она подражала голландскому, немецкому стилю одежды, французскому, английскому, этим подражаниям сопутствовали удивительные климатические условия — холодная зима, засилье снега, необходимость носить теплую обувь, меха, шапки. Все это, помноженное на наше желание одеваться ярко и красочно, родило русский стиль, который постоянно в моде используется, особенно зимой", — заметил Васильев.

Историк моды полагает, что Россия всегда была не страной — законодательница моды, а страной — источником большого стиля, а народный костюм там существует сейчас исключительно в танцевальных и песенных ансамблях.

"И он не имеет никакого отношения к национальной одежде, национальная одежда живет только там, где есть ее носители", — утверждает Васильев, приводя в пример Японию, Индию, Испанию, Шотландию, где национальный костюм соседствует в современном гардеробе с достижениями современной легкой промышленности.

Приятно историку моды было услышать, что в Беларуси элементы национального костюма активно вливаются в современную жизнь и стали очень популярны, как, к примеру, вышимайки — футболки с принтом национальных узоров.

"Я очень рад, — сказал Александр Александрович. — Я их просто не видел, но я рад".

Вообще Васильев ратует за возвращение традиционных нарядов в современный быт, хотя бы в некоторые его аспекты.



© Sputnik / Марина Серебрякова Ядвига Поплавская подарила свой концертный костюм Александру Васильеву

"Я видел, например, что, слава богу, иногда в подвенечных платьях надевают вместо японских цветочков вышитый жемчугом кокошник. И я это долго прививал. И добился! Я им объяснял, что кокошник в России более адекватен, чем цветочки из Гонконга. Они поверили — да, и хорошо выглядят. Но мужчины все равно носят синтетический костюм с галстуком", — отметил историк моды.

Выставка "Модный век", где представлены 106 платьев и более 380 аксессуаров из коллекции Александра Васильева, открылась сегодня в Национальном историческом музее Республики Беларусь, она продлится до 10 января.