Полиция ищет преступника в фейсбуке. А он высмеивает их в комментариях

Полиция Северного Уэльса решила быть «на ты» с современными технологиями. Ее сотрудники опубликовала на своей странице в фейсбуке фото 31-летнего Мартина Тейта, который обвиняется в вооруженном нападении. Полиция попросила откликнуться тех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, но в комментарии пришел сам Мартин.

«31-летний мужчина из Карнарвона, Мартин Тейт, разыскивается полицией за вооруженное нападение и скрывается от нас. Где же он прячется? Позвоните нам по номеру 101 или твитните на @Crimestoppers», — написали полицейские.

«Не могут поймать меня, хахаха, теперь понятно, кто смеется последним» — ответил Мартин.

Судя по всему, страница действительно принадлежит тому Мартину, который в своих статусах с удовольствием издевается над неповоротливыми преследователями.

«Два парня в розыске, хахахха, и нам все еще плевать на это. Мы бы отлично тебе подошли».



«Привет, Мартин, ты можешь бежать, но не можешь спрятаться. Вскоре увидимся», — не теряют надежды стражи правопорядка.

Но тот продолжает шутить: «Отделение полиции в Карнарвоне, поймайте меня, если сможете, хахаха».

Судя по тому, что страница Мартина Тейта продолжает обновляться, он до сих пор не пойман.