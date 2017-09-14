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Полиция ищет преступника в фейсбуке. А он высмеивает их в комментариях
15.09.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
Полиция Северного Уэльса решила быть «на ты» с современными технологиями. Ее сотрудники опубликовала на своей странице в фейсбуке фото 31-летнего Мартина Тейта, который обвиняется в вооруженном нападении. Полиция попросила откликнуться тех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, но в комментарии пришел сам Мартин.
«31-летний мужчина из Карнарвона, Мартин Тейт, разыскивается полицией за вооруженное нападение и скрывается от нас. Где же он прячется? Позвоните нам по номеру 101 или твитните на @Crimestoppers», — написали полицейские.
«Не могут поймать меня, хахаха, теперь понятно, кто смеется последним» — ответил Мартин.
Судя по всему, страница действительно принадлежит тому Мартину, который в своих статусах с удовольствием издевается над неповоротливыми преследователями.
«Два парня в розыске, хахахха, и нам все еще плевать на это. Мы бы отлично тебе подошли».
Но тот продолжает шутить: «Отделение полиции в Карнарвоне, поймайте меня, если сможете, хахаха».
Судя по тому, что страница Мартина Тейта продолжает обновляться, он до сих пор не пойман.
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Полиция Северного Уэльса решила быть "на ты" с современными технологиями. Ее сотрудники опубликовала на своей странице в фейсбуке фото 31-летнего Мартина Тейта,...
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