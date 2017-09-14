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Более тысячи человек попытались установить рекорд Гиннесса в Витебске, прыгая на одной ноге
15.09.2017 20:15 — Новости Культуры | Tut.by
Более 1 тыс. человек приняли участие в попытке установить рекорд Гиннесса в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.
Учащиеся и педагоги СШ № 46 Витебска сегодня предприняли удачную попытку побить коллективный рекорд Гиннесса в спортивной номинации. 1066 человек одновременно прыгали на одной ноге в течение 15 секунд. Проводил коллективную номинацию «Прыжки на расслабление на одной ноге» российский спортсмен-гиревик, трехсоткратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Ежов. По его мнению, попытка была удачной и рекорд состоялся.
Точно это станет известно через полтора месяца. Все происходящее в Витебске снималось на несколько камер. Материалы будут направлены в Лондонскую штаб-квартиру Книги рекордов Гиннесса, которая и примет решение о том, увенчалась ли эта попытка успехом.
Предыдущий рекорд в этой номинации был установлен студентами и преподавателями Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, где синхронно упражнение выполнили около 800 человек.
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Учащиеся и педагоги СШ № 46 Витебска сегодня предприняли удачную попытку побить коллективный рекорд Гиннесса в спортивной номинации.
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