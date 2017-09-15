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Васильев: лабутены и стиль порно-шик вышли из моды, но могут вернуться
15.09.2017 20:21 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Александр Васильев, представляя в Минске свою выставку "Модный век", которая открылась сегодня в Национальном историческом музее Республики Беларусь, рассказал о том, как рачительный коллекционер подходит к приобретению новых предметов в коллекцию, и посетовал, что не во всех странах есть традиция снабжать ярлыками старинные вещи.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Многие хранят вещи и передают даже по наследству, особенно в странах, где большая жилплощадь — в Великобритании, США. В отличие от Франции, где большинство людей живут в крупных городах, в малогабаритных квартирах, где нет антресолей и места для сундука с бабушкиными платьями. Именно поэтому французы, несмотря на то, что они считаются законодателями и первопроходцами многих тенденций моды, отрицательно относятся к старомодной одежде.
"А, например, американцы и англичане очень в этих вопросах щепетильны, хранят, пишут записочки, что это носочки моего прапрадедушки, и он носил их в 1843 году. И вот именно с такими часто аннотациями вещи попадаются на аукционах", — рассказал Александр Васильев.
Аукцион vs блошиный рынок
Аукционы, по мнению историка моды, — это, конечно, самое лучше место приобретения вещей. Потому что ни на каких блошиных рынках вы никогда в жизни не найдете ничего той эпохи, которая представлена на выставке "Модный век" — то есть вещи, начиная от 1900-х годов.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Александр Васильев полагает, что на блошиных рынках можно встретить вещи 1980-1990-х годов, максимум — 1970-х.
"Но это уже серийные выпуски чаще всего, синтетические материалы. Это не значит, что они неинтересны для изучения, но это совсем не тот же самый уровень вещей. Я собираю коллекцию XXI века, потому что я понял, что самые выгодные инвестиции — это мода недавнего прошлого. Она всегда стоит очень дешево, ее никто не хочет, ее никто не собирает", — рассказывает знаменитый коллекционер.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Для того, чтобы отреставрировать платья, Александр Васильев ищет винтажные материалы
В то же время вещи 90-х годов уже стоят дорого. Например, рекорды продаж бьет прижизненный Версаче, прижизненный МакКуин. Прижизненный Гальяно в том смысле, что он еще жив, но уже не работает в мире моды.
Порно-шик на лабутенах
Вещи 2000-х годов, по утверждению Васильева, сейчас ничего не стоят.
© Sputnik / Марина Серебрякова
"А 2000-е годы знамениты своим стилем "порно-шик". Это когда женщина вся была усеяна стразиками, носила большие декольте и очень короткие юбки, и облегающие джинсы в стразах с голым животом", — охарактеризовал моду двухтысячных коллекционер.
Отличительной характеристикой этого периода также является обувь: огромные платформы, каблуки по 20 сантиметров — и все это в стразах. Их, по словам Васильева, в Европе можно купить в секонд-хендах за 3-5 евро, однако это временная цена.
"Вот сейчас, например, из моды в России вышли лабутены после
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Всемирно известный историк моды и коллекционер Александр Васильев рассказал, почему выгодно собирать современные вещи и напомнил о цикличности моды.
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