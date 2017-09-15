Васильев: лабутены и стиль порно-шик вышли из моды, но могут вернуться

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Александр Васильев, представляя в Минске свою выставку "Модный век", которая открылась сегодня в Национальном историческом музее Республики Беларусь, рассказал о том, как рачительный коллекционер подходит к приобретению новых предметов в коллекцию, и посетовал, что не во всех странах есть традиция снабжать ярлыками старинные вещи.



© Sputnik / Марина Серебрякова Александр Васильев похвалил вышимайки и рассказал о русском стиле

Многие хранят вещи и передают даже по наследству, особенно в странах, где большая жилплощадь — в Великобритании, США. В отличие от Франции, где большинство людей живут в крупных городах, в малогабаритных квартирах, где нет антресолей и места для сундука с бабушкиными платьями. Именно поэтому французы, несмотря на то, что они считаются законодателями и первопроходцами многих тенденций моды, отрицательно относятся к старомодной одежде.

"А, например, американцы и англичане очень в этих вопросах щепетильны, хранят, пишут записочки, что это носочки моего прапрадедушки, и он носил их в 1843 году. И вот именно с такими часто аннотациями вещи попадаются на аукционах", — рассказал Александр Васильев.

Аукцион vs блошиный рынок

Аукционы, по мнению историка моды, — это, конечно, самое лучше место приобретения вещей. Потому что ни на каких блошиных рынках вы никогда в жизни не найдете ничего той эпохи, которая представлена на выставке "Модный век" — то есть вещи, начиная от 1900-х годов.



© Sputnik / Марина Серебрякова Ядвига Поплавская подарила свой концертный костюм Александру Васильеву

Александр Васильев полагает, что на блошиных рынках можно встретить вещи 1980-1990-х годов, максимум — 1970-х.

"Но это уже серийные выпуски чаще всего, синтетические материалы. Это не значит, что они неинтересны для изучения, но это совсем не тот же самый уровень вещей. Я собираю коллекцию XXI века, потому что я понял, что самые выгодные инвестиции — это мода недавнего прошлого. Она всегда стоит очень дешево, ее никто не хочет, ее никто не собирает", — рассказывает знаменитый коллекционер.



© Sputnik / Марина Серебрякова Для того, чтобы отреставрировать платья, Александр Васильев ищет винтажные материалы

В то же время вещи 90-х годов уже стоят дорого. Например, рекорды продаж бьет прижизненный Версаче, прижизненный МакКуин. Прижизненный Гальяно в том смысле, что он еще жив, но уже не работает в мире моды.

Порно-шик на лабутенах

Вещи 2000-х годов, по утверждению Васильева, сейчас ничего не стоят.



© Sputnik / Марина Серебрякова Александр Васильев рассказал о своих белорусских корнях

"А 2000-е годы знамениты своим стилем "порно-шик". Это когда женщина вся была усеяна стразиками, носила большие декольте и очень короткие юбки, и облегающие джинсы в стразах с голым животом", — охарактеризовал моду двухтысячных коллекционер.

Отличительной характеристикой этого периода также является обувь: огромные платформы, каблуки по 20 сантиметров — и все это в стразах. Их, по словам Васильева, в Европе можно купить в секонд-хендах за 3-5 евро, однако это временная цена.

"Вот сейчас, например, из моды в России вышли лабутены после песни "На лабутенах" , потому что они показались всем верхом вульгарности. И раньше все модницы мечтали иметь красную подошву, а сейчас считается неприлично так ходить, и думаю, что скоро будет в секонд-хендах очень много лабутенов, и я куплю себе. У меня есть одна пара, она была уже дорогая, когда я ее покупал. Коллекционер же талантлив тем, что он вовремя может что-то схватить", — поделился Александр Васильев премудростью коллекционера.