Народный артист России Баринов сыграл первую роль на сцене Брестского театра 54 года назад

Народный артист России Валерий Баринов сыграл свою первую роль без слов на сцене Брестского театра 54 года назад. Об этом известный актер рассказал во время пресс-конференции на международном театральном фестивале «Белая вежа», сообщает БЕЛТА.





Вместе с Орловским театром Валерий Баринов в качестве рабочего сцены оказался в 1963 году на гастролях в украинских городах Луцк и Ровно. «Директором нашего театра тогда был заслуженный артист Николай Белоусов. Кроме того, он был защитником Брестской крепости. В Луцк приехала делегация из Бреста и попросила нас сыграть спектакль. Мы здесь показали спектакль по пьесе Паоло Джакомэтти „Семья преступника“. Я тут был не только рабочим сцены, но и выходил в роли монаха в массовых сценах. Спектакль прошел с колоссальным успехом», — вспоминал артист.

Он признался, что приезд в Брест для него — это встреча с юностью. «Мне и тогда город очень понравился. Тем более, что я был тогда совсем молодым человеком. И вся эта романтика Брестской крепости — мы ведь выросли на этом подвиге. И он остался у нас до сих пор», — сказал Валерий Баринов.

Второй выход на сцену Брестского театра драмы ведущего артиста Московского театра юного зрителя состоялся благодаря фестивалю «Белая вежа». В этот раз Валерий Баринов сыграл главную роль в драме «Скрипка Ротшильда» в постановке режиссера Камы Гинкаса. Мировая премьера спектакля состоялась в январе 2004 года в США в Йельском репертуарном театре. Спектакль до сих пор находится в репертуаре Московского ТЮЗа и пользуется большим успехом у зрителей. Постановка является лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший художник». Занятые в спектакле народные артисты России Валерий Баринов и Игорь Ясулович стали лауреатами премии имени К.С. Станиславского.

«Мы играем этот спектакль по всему миру, по всей России, в разных бывших советских окраинах — волнует это. Классика потому и классика, что она затрагивает самую суть человека, касается чего-то существенного, что не меняется во времени», — высказал мнение по поводу популярности постановки Кама Гинкас.

«Мы не обещаем вам удовольствия, мы вам гарантируем потрясение», — пообещал режиссер, завершая пресс-конференцию.

Его обещание сбылось. Полуторачасовой спектакль для четверых артистов представлял собой переложение чеховской прозы для сцены. Кама Гинкас разложил рассказ на голоса, создав диалог из повествования, главное событие которого — душевное преображение угрюмого гробовщика Якова, которое он пережил буквально за один день — от смерти жены до своей собственной. Тандем Баринова-Ясуловича заставил зрителей плакать и смеяться, сопереживая своим героям. Публика долго не отпускала артистов и режиссера Московского ТЮЗа со сцены, благодарила бурными аплодисментами и криками «браво».

Международный театральный фестиваль «Белая вежа» проходит в Бресте с 8 по 17 сентября.