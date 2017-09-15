Александр Лукашенко, фаворит российской императрицы и древние клады. Кем и чем гордится Шклов

Шклов — город уникальный. За свою историю он трижды менял месторасположение. А еще территория Шкловщины связана с биографией действующего президента Беларуси. О чем еще можно узнать из экспозиции местного музея — читайте в новом выпуске проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ ».





Шкловский музей находится в центре города рядом с ратушей. Последняя символизирует то, что когда-то у Шклова было Магдебургское право.

В XIX веке это было известное еврейское местечко. Здесь находился центральный кагал (еврейский орган самоуправления) всего региона. В Шклове до сих пор можно увидеть объекты — напоминания о еврейской культуре. Например, еврейское кладбище, возраст которого более 500 лет, и бисхайм — лестницу у входа в него, которая символизирует чистилище.

Каждый зал Шкловского музея рассказывает об определенном этапе в истории города.

На входе в музей посетитель проходит по лестнице, возле которой находится небольшая выставка этнографических предметов. В конце коридора — инсталляция «Фотосалон Снитко в Шклове» со старинным зеркалом, телефоном West-electrik, фотоаппаратом и снимками давних времен.





В преамбуле музейной экспозиции находится комбинированная карта района, которая знакомит посетителей с географией, историей и культурой региона. А в разделе «Древнейшая история Шкловщины» рассказывается о том, чем занимались жители в первобытные времена. Самому древнему и интересному экспонату этого раздела — зубу мамонта — 150 тысяч лет.





«Средневековая история города» — один из самых интересных разделов музея. В нем можно увидеть макеты трех мест, где раньше находился город: «Старый Шклов», «Замчище» на Рыжковичах и Шкловской ратуши, вокруг которой и возник современный город.





В витринах этого зала размещены богатые археологические коллекции — всего более 200 ценнейших музейных экспонатов. Среди них горшковые изразцы с изображением «диковинного зверя» из усадебного дома владельца Шклова в XVI веке Альбрехта Гоштольда. Это крест-энколпион XIV века, нательные крестики и медальон XVI—XVII веков, бронзовая палочка для чистки ушей, двузубая вилка и хрустальный бокал из замка Ходкевичей, набор глиняной посуды из мастерской XVI века и небольшая коллекция монет XVII-XVIII веков.





«Эпоха Зорича» — одна из самых интригующих и увлекательных страниц истории города и в экспозиции. Она выполнена в виде музейных инсталляций, которые представляют три важных момента в жизни Семена Зорича.

Речь об одном из фаворитов российской императрицы Екатерины II. После окончания их отношений она подарила ему Шклов и 7 тысяч крепостных. На свои собственные средства он основал Шкловское благородное училище и крепостной театр. В Шклове чтут память Зорича и даже установили ему памятник.

Благодаря инсталляции посетители музея могут увидеть военное шляхетное училище, сцену театрального представления и визит Екатерины II в Шклов. Украшением инсталляций являются напольные часы XVIII века, кресло, столик и подсвечник XIX века, фигуры персонажей, одетые в костюмы эпохи просвещения.













Раздел «Шкловское местечко в XIX веке» приводит посетителей на торговую пристань, где расположились коллекции оригинальных безменов и весов от самого маленького до самого большого. Кроме весов в этой части экспозиции можно увидеть глиняную посуду, вышивку и предметы труда. А еще в зале находится муляж Устава пожарного общества в Шклове 1902 года и пожарная каска XIX века.





«Шкловщина в период войн и лихолетий начала XX века» рассказывает о самых сложных и трагических временах в истории региона. Она представлена многочисленными документами, фотографиями и предметами эпохи. А инсталляция части комнаты шкловского рабочего Тишерского, диорама «Шкловская МТС» и инсталляция тюремной камеры позволят посетителям почувствовать атмосферу индустриализации и репрессий 1930-х годов.





В разделе «Великая Отечественная война» находятся фотоснимки, подлинные документы, личные вещи земляков, партизан и подпольщиков. Там же находится диорама «Рельсовая война» и инсталляция «День Победы».





В зале послевоенной и современной истории Шкловщины можно увидеть предметы — символы советской эпохи, фото и документы. Там же находится стенд с фотографиями известных земляков: артистов, политиков, поэтов и писателей, педагогов, военных и ученых.

Отдельная фотовыставка расскажет об Александре Лукашенко. В деревне Александрия Шкловского района родилась мать будущего президента Беларуси. В 1980-е Александр Григорьевич работал на различных должностях в Шкловском районе. В том числе являлся директором совхоза «Городец». Именно с этой должности он шагнул в большую политику, став народным депутатом Беларуси.

В музее находятся фотографии, которые рассказывают о деятельности Александра Лукашенко на международной арене, внутренней политике президента и его визитах на малую родину в Шклов и Александрию.





Кроме постоянной экспозиции сотрудники музея проводят интерактивные или музейные занятия, экскурсии по городу и району. Также на базе музея работают несколько историко-культурных общественных объединений.

Адрес музея: 213010, Могилевская область, город Шклов, улица Советская, 46.

Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье с 9.00 до 17.00.

Цены на входные билеты в 2017 году: взрослый — 1 рубль 50 копеек, детский — 1 рубль.

Экскурсионное обслуживание: взрослая группа — 10 рублей, детская — 5 рублей.

Справка о проекте Организатором проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ» выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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