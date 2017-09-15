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Меркель: Предложение Путина о миротворцах интересное, но это не повод смягчать санкции

16.09.2017 12:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает интересным предложение президента России Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на Донбассе, но полагает, что оно пока не дает повода для смягчения санкций против РФ. Об этом глава правительства ФРГ заявила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.


Фото: Reuters

«Должен быть достигнут значительный прогресс [в деле установления перемирия], которого мы, к сожалению, пока не наблюдаем», — отметила Меркель. «Я считаю предложение российского президента задействовать силы ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным, — добавила она. — Несколько дней назад я говорила с президентом Путиным о том, что эти силы ООН должны иметь доступ везде, где размещены представители ОБСЕ».

«В этом направлении мы должны дальше работать, но это ростки, которые не дают повода для смягчения санкций», — подытожила Меркель.

Одновременно канцлер подчеркнула, что не согласна с лидером свободных демократов ФРГ Кристианом Линднером, который предложил временно вынести за скобки дискуссию о Крыме и выстраивать отношения с Россией без учета крымского вопроса. «Я отношусь к вопросу Крыма иначе», — сказала Меркель. Она назвала присоединение полуострова к РФ «противоречащим международному праву» и заявила, что с этим «нельзя мириться».

 
 
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Канцлер ФРГ назвала интересным предложение президента России задействовать силы ООН для защиты наблюдателей на Донбассе.

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