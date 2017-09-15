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Умер сыгравший в фильме "Париж, Техас" и "Твин Пиксе" актер Гарри Дин Стэнтон

16.09.2017 13:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Лос-Анджелесе умер актер Гарри Дин Стэнтон. Ему был 91 год, сообщает Deadline.


Гарри Дин Стэнтон. Фото: Reuters

Стэнтон сыграл в кино и на телевидении около 200 ролей. Он исполнил главную роль в картине Вима Вендерса «Париж, Техас» и известен по множеству других ролей, в том числе в фильмах «Конфискатор», «Побег из Нью-Йорка», «Чужой», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Зеленая миля».

Стэнтон сыграл одну из главных ролей в сериале «Большая любовь» про семью мормонов. Он также исполнил роль владельца трейлерного парка Карла Родда в «Твин Пиксе», в том числе в сериале 2017 года.

 
 
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Он исполнил роль владельца трейлерного парка Карла Родда в "Твин Пиксе", в том числе в сериале 2017 года.

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