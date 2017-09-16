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Коала, висевшая на оси внедорожника, проехала 16 км и выжила

17.09.2017 10:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Коалу в Австралии спасли и отпустили на волю, после того как животное забралось за колесо автомобиля и проехало 16 км в таком положении.


Фото: Reuters

Коала залезла под машину, припаркованную в горах в окрестностях австралийского города Аделаида. Когда машина тронулась с места, животное держалось за ось.

Водитель автомобиля заметил, что к машине прицепилась коала, только когда остановил автомобиль и услышал крики животного. Он вызвал спасателей, которые смогли освободить коалу.

«Я чувствовала по запаху, что у нее мех загорелся», — рассказала агентству Рейтер Джейн Бристер из благотворительного фонда по спасению животных Fauna Rescue.


Фото: Reuters

Спасатели животных несколько дней кормили и ухаживали за коалой, а затем выпустили ее на волю.

Коалы — коренные обитатели Австралии. Они относятся к категории уязвимых видов животных. В дикой природе осталось менее 100 тысяч особей этих сумчатых, посчитали в «Австралийском фонде коал».

 
 
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Водитель автомобиля заметил, что к машине прицепилась коала, только когда остановил автомобиль и услышал крики животного.

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