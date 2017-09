Найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя

Британец Дэвид Буллок установил, что серийным убийцей конца XIX века Джеком Потрошителем был некто Томас Катбуш, чья могила расположена на лондонском кладбище Нунхед. Информация об этом, как передает Daily Star, содержится в книге Буллока The Man Who Would Be Jack (Человек, который мог быть Джеком).

В ней указывается, что Катбуш подходит под описание Джека Потрошителя по многим критериям. Так, в 1888 году он работал в лондонском районе Уайтчепел, когда там произошли нападения Джека Потрошителя, ненавидел проституток, увлекался анатомией и хирургией, а в 1891 году он был арестован за нападения на двух женщин.

Jack The Ripper’s grave REVEALED: Killer who slayed prostitutes in revenge for sex disease https://t.co/NvH7AhpI0J pic.twitter.com/yncUby6Tzy — Daily Star (@Daily_Star) 16 сентября 2017 г.

Буллок изучал документы в психиатрической больнице Бродмур, где Катбуш и умер. Ему удалось установить, что Катбуш был похоронен на кладбище Нунхед. Там же покоится и его семья.

Прозвище Джек Потрошитель было взято из письма, которое попало в лондонское агентство новостей от имени убийцы. Ему приписывают по меньшей мере пять убийств, совершенных в 1888-1891 годах в лондонском районе Уайтчепел. Жертвами серийного убийцы становились местные проститутки. Полиции Лондона не удалось установить настоящее имя маньяка, и его преступления так и остались нераскрытыми.