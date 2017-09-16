Со Статкевичем и Северинцем. В Минске показали премьеру фильма о Куропатах по Быкову

Премьеру независимого фильма «Желтый песочек» ждали долго. Когда-то экранизировать рассказ Быкова о расстрелах в Курапатах мечтал режиссер Игорь Добролюбов, но, по его словам, так и не получил согласия Минкульта. Более удачной оказалась попытка Алексея Туровича. TUT.BY сходил на премьерный показ в кинотеатре «Москва», побеседовал с создателем фильма, а также узнал впечатление политиков и обычных зрителей, пришедших на сеанс.





«Я взял тему сталинских репрессий, поскольку сейчас все молчат о том, что происходит. А не надо молчать. Надо говорить правду. Сейчас сажают людей, запугивают. Я сам отсидел, знаю, что такое тюрьма из-за ложных обвинений», — рассказывает нам Алексей Турович.

Биография режиссера далеко не простая. В детстве он воспитывался в детском доме. Работал актером (снялся в более чем 40 фильмах, в том числе «Анастасии Слуцкой») и режиссером — на его счету три фильма. Занимался бизнесом, а в 2008 году баллотировался в депутаты Палаты Представителей. В следующем году Турович был арестован и провел в колонии усиленного режима четыре года. Режиссеру было предъявлено обвинение в педофилии. По мнению Туровича, дети из детдома, которым он помогал, дали ложные показания по просьбе его завистников и врагов. Однако, по словам режиссера, тюремный опыт помог ему при создании фильма.

Видео: Aleksei Turovich

Кратко сюжет «Желтого песочка» можно было бы описать так: люди знают, что едут на расстрел. Главным образом фильма становится автомобиль, в котором их везут. Замкнутое пространство машины — это и физические, и в каком-то роде ментальные границы человека, приговоренного к смерти. Всех героев заставили подписать ложные признания либо донести друг на друга. Один не хотел вступать в колхоз, второй — бывший белогвардеец, третий — вор. Но тут же и бывший доносчик, и тот, кто сам недавно расстреливал людей… Система карает не только тех, кто вне ее, но и тех, кто внутри.

Турович снял «Желтый песочек» за собственные средства и еще остался должен звукорежиссеру. По словам Алексея, для него тратить свои деньги на съемки — привычная практика. По-другому честное кино в Беларуси делать не получается, а «Беларусьфильму», мол, такие темы неинтересны. Именно поэтому кинолента вышла на русском языке: изначально планировалось покорять российский рынок, но не сложилось. Теперь собирают деньги на белорусскую озвучку.



Среди зрителей писатель Владимир Орлов

У входа в кинотеатр «Москва» встречаем политика Павла Северинца. Он идет в первую очередь на Быкова. По словам Павла, фильм не может быть плохим, ведь он о Куропатах и снят Туровичем.

В предвкушении просмотра ленты входим в «Москву» — как всегда часть людей устремляется в Театр киноактера, который играет спектакли в том же здании. Поднявшись выше, встречаем пару из Гудогая: железнодорожница Данута и арматурщик атомной станции Иван приехали в столицу специально ради показа. В Минск они выбираются нечасто, но «Желтый песочек» вызвал интерес. Правда, их пригласил режиссер.



Политик Николай Статкевич

Зал неполный, но людей достаточно. Никаких платьев в пол и светских львиц — другой формат и публика. Например, среди гостей можно увидеть политика Николая Статкевича. Со стороны может показаться, что «Желтый песочек» — скучный исторический фильм, и это отталкивает часть потенциальной зрительской аудитории.

На сцене расставлены свечи, перед показом встаем, чтобы почтить минутой молчания память людей, погибших в Куропатах. Дальше — творческая часть от съемочной группы: стихи, песни, воспоминания. Чтобы разрядить тяжелую атмосферу, один из актеров, Геннадий Третьяков, поделился парой комичных историй о съемочном процессе. «Однажды нас загримированных увидела женщина и сильно испугалась, предложила помощь. Но мы ей объяснили, что кровь и рваная одежда — это грим и костюм», — улыбаясь, рассказал актер.



Минута Молчания

Перед показом фильма Турович по очереди пригласил на сцену Николая Статкевича и Павла Северинца. В ответ на их речи по залу прокатилось «Жыве Беларусь». Впрочем, предфильмовая часть не затянулась, поскольку после «Желтого песочка» стоял еще один киносеанс.

На выходе из кинотеатра мы встретили Николая Статкевича. По его словам, впечатления от фильма тяжелые, ведь это история о покорности людей, которых ведут на смерть. «Быков гениальный писатель, — начал Николай. — И знаете, сломанная не только воля конкретных этих людей, была сломана коллективная воля общества. А когда она сломана — коллективизацией, гражданской войной, эмиграцией образованных людей… с ним можно делать все что угодно. Поэтому мы и мои коллеги делаем все, чтобы возродить эту волю». По мнению Статкевича, эта кинолента — подвиг Туровича, решившегося поднять такую сложную тему за свои деньги. А белорусский кинематограф, по словам политика, от одного фильма не изменится. Павлу Северинцу «Желтый песочек» тоже понравился.



Один из зрителей

Замечаем группу молодых людей, спрашиваем об их впечатлениях о фильме. Оказывается, ребята не знали, на какой фильм они купили билеты. По их словам, «Желтый песочек» позволяет молодежи прочувствовать тот беспредел, который творился, — важно помнить прошлое, смотря в будущее. Им, как и многим зрителям, которых мы успели спросить, понравилась актерская игра.

По словам режиссера, подбор актеров проходил достаточно сложно, не все хотели работать на энтузиазме. Режиссеру пришлось самому исполнить одну из ролей (сотрудника НКВД), поскольку не было подходящего типажа. Однако сосредоточиться на роли не получилось, приходилось следить за другими вещами: фильм снимали за пять дней. «Одного актера пришлось возить каждый вечер в Минск, а утром оттуда: по-другому он не мог работать. Вот я и не спал 4 ночи, — рассказывает нам Турович. — Но вроде все получилось».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Чтобы взять комментарии у режиссера, пришлось заглянуть на фуршет. Никаких изысков, все по-домашнему: бутерброды с колбасой, салаты, зефир. Все честно. А не так, когда на кино денег нет, а на фуршет — есть.