Аквагрим и роспись пряников: мастер-классы для детей провели в Витебске

ВИТЕБСК, 16 сен — Sputnik. Каждые выходные в течение сентября в одном из витебских торговых центров проходят творческие мастер-классы для детей, проводят их совершенно бесплатно художники из детского центра развития "Сова".

На занятиях учат аквагриму, тестопластике, росписи пряников и созданию различных поделок. Некоторые мамы говорят, что пришли сюда вместе с детьми во второй раз: впервые они были здесь на прошлых выходных. Более того, мамы планируют прийти сюда с ребятишками и на следующих, поскольку мест, где можно бесплатно развлечь ребенка, да еще с пользой для него, в Витебске не очень много.

"На такой площадке ничего, кроме творческих мастерских, нацеленных на то, чтобы привлечь и развлечь детей, не организуешь, хотя у нас хватает и обучающих программ. Мы провели уже несколько занятий по тестопластике, росписи пряников и изготовлению различных поделок. Огромной популярностью, как правило, пользуется аквагрим, и мы обязательно отдаем ему час времени на всех наших занятиях. Каждый раз мы стараемся показать новые техники исполнения художественных работ, поэтому наши мастер-классы так популярны у детей. На следующей неделе мы, например, будем учить их делать красивые открытки", — рассказала Sputnik руководитель детского центра Инна Шерикова.



© Sputnik/ Павел Вур Для художника Анны Мелешко полотном может стать и детское лицо

По ее словам, именно руководство ТЦ предложило проводить подобные мероприятия и выделило для этого бесплатную площадку недалеко от центрального входа. Краски, пряники и прочие материалы для мастер-классов работники развивающего центра покупают сами.

"Мы с дочкой приходим на эти мастер-классы уже второй раз, и нам очень нравится. Во-первых, это действительно интересно, во-вторых, — развивает ребенка, а в-третьих, что немаловажно, занятия бесплатные. Попробуй найди сейчас в Витебске нечто подобное для детей", — рассказала Sputnik одна из мам.



© Sputnik/ Павел Вур Аквагрим очень популярен, очередь на него стоит до самого окончания мастер-класса

На мастер-классы приходят и дошкольники, и те, кто уже закончил несколько классов.