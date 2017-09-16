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Вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, снятое за 36 часов до его самоубийства

17.09.2017 18:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала в Twitter видео, сделанное за 36 часов до самоубийства музыканта.

«Вот как депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы его любили», — написала Талинда Беннингтон.

Напомним, 20 июля 41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в своем доме в Калифорнии. Полиция сообщила, что это было самоубийство.

По данным американского таблоида TMZ, у музыканта были проблемы с наркотиками и алкоголем, и он ранее говорил о самоубийстве.

У Честера Беннингтона остались шестеро детей от двух браков.

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Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала в Twitter видео, сделанное за 36 часов до самоубийства музыканта.

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