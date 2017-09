Вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, снятое за 36 часов до его самоубийства

Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала в Twitter видео, сделанное за 36 часов до самоубийства музыканта.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k