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Вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, снятое за 36 часов до его самоубийства
17.09.2017 18:29 — Новости Культуры | Tut.by
Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала в Twitter видео, сделанное за 36 часов до самоубийства музыканта.
«Вот как депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы его любили», — написала Талинда Беннингтон.
Напомним, 20 июля 41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в своем доме в Калифорнии. Полиция сообщила, что это было самоубийство.
По данным американского таблоида
У Честера Беннингтона остались шестеро детей от двух браков.
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Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала в Twitter видео, сделанное за 36 часов до самоубийства музыканта.
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