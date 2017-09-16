Вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, снятое за 36 часов до его самоубийства

Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала в Twitter видео, сделанное за 36 часов до самоубийства музыканта.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k — Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017

«Вот как депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы его любили», — написала Талинда Беннингтон.

Напомним, 20 июля 41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в своем доме в Калифорнии. Полиция сообщила, что это было самоубийство.

По данным американского таблоида TMZ , у музыканта были проблемы с наркотиками и алкоголем, и он ранее говорил о самоубийстве.

У Честера Беннингтона остались шестеро детей от двух браков.