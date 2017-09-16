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Танец, бензин и огонь. День тренера по фитнесу, которая не боится пламени

17.09.2017 19:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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В середине сентября в Минске проходит фестиваль огня «МИФФ-2017» — международное огненное шоу. Мы часто видим красивые снимки и видео с похожих фестивалей, но интересно, что остается за кадром «огненных» выступлений участников. Фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко целый день наблюдал за подготовкой к выступлению белорусской участницы фестиваля.


Анна Падутова — профессиональный фитнесс-тренер и файерщица, которая участвует в огненных шоу более четырех лет. Девушка выступает со стаффом — жезлом с двумя зажженными наконечниками.


Анна выступает в субботу вечером в парке «Dreamland», а день артистки начинается с мастер-класса. Его устраивает эстонская фаейрщица Криста Палм. Участники на протяжении часа изучают новые гимнастические упражнения. Не все из них даются Анне с первого раза, но девушка получила новые знания, которые будет совершенствовать на тренировках.


Здесь собрались старые друзья из разных городов и стран, поэтому занятие периодически прерывается на приветствия с друзьями и расспросы о жизни и выступлениях на фестивалях.

Тренировка проходит на искусственном газоне аквапарка, вдалеке от главной сцены, где надрывно выступает панк-кавер-бенд. Так, под музыку, под хмурым минским небом, подходит время подготовки к выступлению.



За два часа до начала второго дня фестиваля к Ане приходит подруга. Сейчас она помогает с макияжем, а позже поддержит файерщицу за кулисами. Макияж — дело святое. Потом идет разминка, которая занимает 20 минут.




В одном из бунгало аквапарка расположена импровизированная гримерка для участников. Артисты негромко разговаривают, и слышно, как кто-то напевает итальянскую оперу в такт мелодии на телефоне.




Картина предстает немного постапокалиптической — запах бензина, хмурое небо, пустующие аттракционы парка, брутальные сценические образы артистов.


Анна выходит за сцену, которая находится на месте волнового бассейна.



Девушка выступает седьмой, ее номер называется «Desire» и длится три минуты.



После выступления Анна задерживается за сценой. Девушке интересно посмотреть, как выступят другие участники. После фестиваля Анну встречает ее молодой человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко целый день наблюдал за подготовкой к выступлению белорусской участницы фестиваля огня.

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