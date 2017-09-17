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Парад речных судов и лодок прошел в Пинске
18.09.2017 07:38 — Новости Культуры | Tut.by
Регата, приуроченная к открытию фестиваля искусств «Зори над Пиной», прошла в Пинске. Об этом
По реке Пина прошли пассажирские суда, буксиры, яхты, катамараны, катера, байдарки и каноэ.
Фестиваль «Зори над Пиной» прошел с 15 по 17 сентября в Пинске. В рамках мероприятия прошли выступления мастеров цирка, театрального, хореографического и вокального искусства, колор-фест, работала ярмарка ремесленников, площадка белорусской кухни.
«Зори над Пиной» возрадились после более, чем 20-летнего забвения. С 1964 по 1994 годы фестиваль проводился в столице Полесья, и традиционной его частью было прохождение речных судов и лодок по реке Пина.
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По реке Пина прошли пассажирские суда, буксиры, яхты, катамараны, катера, байдарки и каноэ.
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