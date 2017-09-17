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В центре Витебска обнаружили совенка

18.09.2017 07:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Необычную для города птицу заметили на Московском проспекте возле главного корпуса Витебского государственного университета, пишет «Витебский курьер».


На совенка напали вороны, но пока сотрудники университета выбежали из здания, чтобы отогнать их, птенец взлетел на ветку ели и скрылся.

Болотная сова занесена в Красную книгу Беларуси. В стране проживает не более 1500 пар этих птиц (3% от численности вида в Европе). Привычная среда обитания болотной совы — травянистые болота, речные поймы, заболоченные вырубки и долины лесных речек.

Напомним, в этом году в Витебске видели многих лесных животных: бобра, косулю, лося.

 
Теги: Витебск
 
 
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На совенка напали вороны, но пока сотрудники университета выбежали из здания, чтобы отогнать их, птенец взлетел на ветку ели и скрылся.

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