Гомель в Instagram: топ-10 крутых снимков недели

TUT.BY вместе с Samsung Belarus продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

Публикация от Облака Гомеля!⛅ (@oblaka_gomel) Сен 14 2017 в 10:04 PDT

Публикация от Павел/Pavel (@oriolio) Сен 10 2017 в 12:58 PDT

Публикация от Iryna Pazniak (@ipuser86) Сен 9 2017 в 1:02 PDT

Публикация от Grisha Bruev (@grisha_bruev) Сен 8 2017 в 9:47 PDT

Публикация от _.Marina...Sivko._ (@marina_sivko) Сен 12 2017 в 10:58 PDT

Публикация от Андрей Василенко (@andreytf14) Сен 13 2017 в 10:23 PDT

Публикация от Владимир Гончаров (@resvv) Сен 9 2017 в 7:00 PDT

Публикация от Yegor Titulenko (@cxjo13) Сен 11 2017 в 11:51 PDT