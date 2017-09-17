Брест в Instagram: 10 снимков, которые стоит увидеть на этой неделе

TUT.BY вместе с Samsung Belarus продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Публикация от Valentina (@lacosta_markova) Сен 11 2017 в 8:59 PDT

Публикация от Viola Parfyonova (@violik_p) Сен 13 2017 в 11:18 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Сен 12 2017 в 9:32 PDT

Публикация от Tasha Petrova (@petrova.tasha) Сен 10 2017 в 9:15 PDT

Публикация от Petrovich (@petrovichbrest2017) Сен 11 2017 в 11:17 PDT

Публикация от @evasamoylowa Сен 8 2017 в 10:22 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Сен 10 2017 в 9:44 PDT