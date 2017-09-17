МИНСК, 18 сен — Sputnik. Престижную премию в области шоу и сериалов "Эмми" вручили в ночь с воскресенья на понедельник по минскому времени, главную награду получил снятый по книге Маргарет Этвуд сериал "Рассказ служанки".

"Эмми" часто называют "Оскаром" в мире телешоу и сериалов — за престижную награду борются лучшие многосерийные телефильмы и передачи, а статуэтка часто меняет жизнь ее обладателей — в лучшую сторону.

Очередной раз "Эмми" вручили в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник (по минскому времени). Среди победителей премии нет ни одного раскрученного у массового русскоязычного зрителя сериала — в том числе и "Игры престолов", у которой не было даже номинаций .

Впрочем, триумфаторы "Эмми" этого года уже завоевали интерес публики на Западе. Так, лучшим сериалом был назван "Рассказ служанки", который сняли по одноименной книге канадской писательницы Маргарет Этвуд — ее считают одной из основных претенденток на Нобелевскую премию по литературе этого года.

Лучшим комедийным сериалом вновь был назван "Вице-президент". Лучшей актрисой назвали Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), актером — Стерлинг Браун ("Это мы"). Лучшим мини-сериалом назвали "Большую маленькую ложь" с Николь Кидман. Актриса также была отмечена в соответствующей персональной номинации.

Ни одной награды в 2017 году не получили ни популярный фантастический сериал "Очень странные дела", ни "Мир Дикого Запада", ни "Карточный домик".