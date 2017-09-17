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Сериальный "Оскар": в Голливуде вручили "Эмми"

18.09.2017 09:12 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 сен — Sputnik. Престижную премию в области шоу и сериалов "Эмми" вручили в ночь с воскресенья на понедельник по минскому времени, главную награду получил снятый по книге Маргарет Этвуд сериал "Рассказ служанки".

Сериальный "Оскар": в Голливуде вручили "Эмми"
© REUTERS/ FRED THORNHILL
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"Эмми" часто называют "Оскаром" в мире телешоу и сериалов — за престижную награду борются лучшие многосерийные телефильмы и передачи, а статуэтка часто меняет жизнь ее обладателей — в лучшую сторону.

Очередной раз "Эмми" вручили в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник (по минскому времени). Среди победителей премии нет ни одного раскрученного у массового русскоязычного зрителя сериала — в том числе и "Игры престолов", у которой не было даже номинаций.

Впрочем, триумфаторы "Эмми" этого года уже завоевали интерес публики на Западе. Так, лучшим сериалом был назван "Рассказ служанки", который сняли по одноименной книге канадской писательницы Маргарет Этвуд — ее считают одной из основных претенденток на Нобелевскую премию по литературе этого года.

Лучшим комедийным сериалом вновь был назван "Вице-президент". Лучшей актрисой назвали Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), актером — Стерлинг Браун ("Это мы"). Лучшим мини-сериалом назвали "Большую маленькую ложь" с Николь Кидман. Актриса также была отмечена в соответствующей персональной номинации.

Ни одной награды в 2017 году не получили ни популярный фантастический сериал "Очень странные дела", ни "Мир Дикого Запада", ни "Карточный домик".

 
Теги: Минск
 
 
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Популярный сериал "Игра престолов" в этом году не получил ни одной номинации на премию, а триумфатором "Эмми" стал "Рассказ служанки".

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