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На съемках сериала BBC о серийном убийце обнаружили настоящий труп

18.09.2017 09:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Во время съемок новой криминальной драмы телеканала BBC «Rellik» был обнаружен настоящий труп, сообщает The Daily Mirror.

Кадр из сериал Rellik. Фото: скриншот видео

Актер Джозеф Патерсон, исполняющий в сериале роль психиатра, рассказал, что сцену убийства планировали снять в парке Кембридж-Хит на востоке Лондона. Но перед началом съемок окрестности оцепила полиция. Стражи правопорядка сообщили, что в парке был найден реальный труп. «Это было жутко. Вымысел стал реальностью», — говорит Патерсон.

Сериал Rellik (английское слово «киллер», написанное задом наперед) посвящен истории серийного убийцы. Авторами проекта выступили создатели шоу «Пропавший без вести». Премьера сериала состоялась 11 сентября.

 
 
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Во время съемок новой криминальной драмы телеканала BBC "Rellik" был обнаружен настоящий труп, сообщает The Daily Mirror.

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