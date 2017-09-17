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На съемках сериала BBC о серийном убийце обнаружили настоящий труп
18.09.2017 09:59 — Новости Культуры | Tut.by
Во время съемок новой криминальной драмы телеканала BBC «Rellik» был обнаружен настоящий труп,
Актер Джозеф Патерсон, исполняющий в сериале роль психиатра, рассказал, что сцену убийства планировали снять в парке Кембридж-Хит на востоке Лондона. Но перед началом съемок окрестности оцепила полиция. Стражи правопорядка сообщили, что в парке был найден реальный труп. «Это было жутко. Вымысел стал реальностью», — говорит Патерсон.
Сериал Rellik (английское слово «киллер», написанное задом наперед) посвящен истории серийного убийцы. Авторами проекта выступили создатели шоу «Пропавший без вести». Премьера сериала состоялась 11 сентября.
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Во время съемок новой криминальной драмы телеканала BBC "Rellik" был обнаружен настоящий труп, сообщает The Daily Mirror.
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