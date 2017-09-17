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Умер оперный певец Зураб Соткилава
18.09.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by
18 сентября в возрасте 80 лет в Москве умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава, сообщает
«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — сказал Урин.
Когда похоронят певца пока неизвестно.
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18 сентября в возрасте 80 лет в Москве умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава.
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