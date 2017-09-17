Умер оперный певец Зураб Соткилава

18 сентября в возрасте 80 лет в Москве умер оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — сказал Урин.

Когда похоронят певца пока неизвестно.