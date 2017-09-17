Ученый ради науки испытал на себе разряд электрического угря

Американский ученый Кеннет Катания решил подробнее разобраться в атаках электрического угря и для этого позволил ему ударить током свою руку. О результатах эксперимента, опубликованных в Current Biology, рассказывается в The Verge .



Электрический угорь. Фото: Википедия

Хорошо известно, как угорь атакует под водой, а вот его надводные атаки последний раз исследовались 200 лет назад немецким ученым Александром фон Гумбольдтом. Гумбольдт описал, как угри выпрыгивают из воды, чтобы ударить током диких лошадей.

Катания видел подобное поведение угря в лаборатории, когда пытался поймать его сетью. Американский ученый предположил, что «прыжки» угря — это способ защиты от наземных хищников.

Надводные удары угрей, когда часть их тела окружена воздухом, а не водой, сильнее, чем подводные. Катания захотел узнать, сколько точно тока проходит через жертву. По словам ученого, ему казалось, что он имеет дело с головоломкой, в которой не хватало последней детали.

Чтобы избежать подводного контакта, руку под водой ученый держал в контейнере, и угрю пришлось атаковать часть, оставшуюся на поверхности.

Для осуществления замысла и получения результатов, пригодных к публикации, Катании потребовалось около 10 попыток — он признался, что раз за разом выдергивал руку из воды.

В итоге через него проходило 40−50 миллиампер — в четыре-пять раз больше, чем нужно, чтобы человек отдернул руку.