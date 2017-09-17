Певший до последней секунды: умер оперный певец Зураб Соткилава

МИНСК, 18 сен — Sputnik. Народный артист СССР Зураб Соткилава ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. На протяжении последних двух лет певец боролся с онкологическим заболеванием.

Оперный певец Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. В оперу певец пришел после спорта, сначала он профессионально занимался футболом, стал чемпионом СССР в составе тбилисского "Динамо", однако вынужден был завершить карьеру по состоянию здоровья.

Соткилава был почетным членом Болонской музыкальной академии. В Большом театре артист исполнял партии в "Отелло" Верди, Марио Каварадосси в "Тоске" Пуччини, Голицына в "Хованщине" и многие другие. Именно Соткилава участвовал в премьере в 1995 году первой в истории "Большого" постановки оперы "Хованщина" в редакции Шостаковича.

Своих учеников Зураб Соткилава учил "петь до последней секунды. Несмотря на болезнь он до последнего момента готовился выйти на сцену.

Sputnik собрал архивные фото и факты из жизни Зураба Соткилавы.