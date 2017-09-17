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Певший до последней секунды: умер оперный певец Зураб Соткилава
18.09.2017 12:08 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Народный артист СССР Зураб Соткилава ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. На протяжении последних двух лет певец боролся с онкологическим заболеванием.
Оперный певец Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. В оперу певец пришел после спорта, сначала он профессионально занимался футболом, стал чемпионом СССР в составе тбилисского "Динамо", однако вынужден был завершить карьеру по состоянию здоровья.
Соткилава был почетным членом Болонской музыкальной академии. В Большом театре артист исполнял партии в "Отелло" Верди, Марио Каварадосси в "Тоске" Пуччини, Голицына в "Хованщине" и многие другие. Именно Соткилава участвовал в премьере в 1995 году первой в истории "Большого" постановки оперы "Хованщина" в редакции Шостаковича.
Своих учеников Зураб Соткилава учил "петь до последней секунды. Несмотря на болезнь он до последнего момента готовился выйти на сцену.
Sputnik собрал архивные фото и факты из жизни Зураба Соткилавы.
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Прощание с оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет в Большом театре 20 сентября.
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