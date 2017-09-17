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Будь готов! Топ-7 мест в Беларуси для поездки в выходные и красивой фотосессии в золотую осень
18.09.2017 12:42 — Новости Культуры | Tut.by
Пятый день в Минске желтеют деревья, а значит грибы в ленте социальных сетей совсем скоро сменятся фотографиями с золотыми листьями. TUT.BY собрал топ-7 мест для красивой фотосессии в красивые осенние деньки в столице и за ее пределами. Так вы сможете не только получить красивые кадры, но и побывать в новых для себя местах.
В комментариях давайте делиться вашими вариантами красивых мест, где стоит побывать в золотую осень.
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TUT.BY собрал топ-7 мест для красивой фотосессии в красивые осенние деньки в столице и за ее пределами. Так вы сможете не только получить красивые кадры, но и побывать в...
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