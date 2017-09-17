Будь готов! Топ-7 мест в Беларуси для поездки в выходные и красивой фотосессии в золотую осень

Пятый день в Минске желтеют деревья, а значит грибы в ленте социальных сетей совсем скоро сменятся фотографиями с золотыми листьями. TUT.BY собрал топ-7 мест для красивой фотосессии в красивые осенние деньки в столице и за ее пределами. Так вы сможете не только получить красивые кадры, но и побывать в новых для себя местах.

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В комментариях давайте делиться вашими вариантами красивых мест, где стоит побывать в золотую осень.