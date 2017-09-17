МИНСК, 18 сен — Sputnik. Жюри премии "Эмми" удостоило сериал "Рассказ служанки" звания лучшего драматического сериала. Что так понравилось зрителям и кинокритикам, выяснил Sputnik.

Действие сериала происходит в будущем, в котором лишь одна женщина из ста способна иметь детей. Ее превращают в "служанку" и отправляют в лагерь, теперь ее предназначение должно свестись к рождению детей для офицеров, чьи жены на это не способны. Место действия — вымышленное государство, расположенное на территории современных Соединенных Штатов.

"Я уверена, что это кажется очень странным. Но повседневность — это то, к чему вы привыкли. Через некоторое время это станет обычным делом", — обучают женщин в Центре перевоспитания.

Женщинам в новом мире запрещено не только читать, но и помнить собственные имена. Имя главной героини Оффред буквально переводится как "собственность Фреда", для семьи которого она должна выносить ребенка. Изнасилование служанки происходит в присутствии законной супруги. Она также имитирует и "духовные роды", когда приходит время рожать служанке, а после ребенка изымают и передают семье.

Антиутопия Маргарет Этвуд была написана больше тридцати лет назад, вскоре был готов сценарий для ее первой экранизации, однако широкая публика узнала об этой истории лишь сейчас.

Критики оценили сериал еще до того, как ему дали "Эмми". На сайте Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг 9.1 из 10, эта оценка основана на 42-х отзывах критиков. Особенно высоко критики оценили игру Элизабет Мосс, известная по фильмам "Прерванная жизнь", "Квадрат" и другим.