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Задержан аргентинский художник, который начал рисовать в Минске мурал
18.09.2017 13:50 — Новости Культуры | Tut.by
Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, задержан. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Роман Протасевич.
Как сообщил TUT.BY организатор пленэра Urban Myths Олег Ларичев, аргентинский художник был доставлен в Октябрьское РУВД города Минска. По информации Ларичева, художник начал рисовать свой проект без согласования с городскими властями, поскольку художнику могло не хватить времени для завершения работы.
На просьбу о комментарии руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сообщил TUT.BY, что у него отсутствует информация о таком задержании, поэтому он не может подтвердить ее или опровернуть.
Напомним, что на общественном обсуждении проекта руководитель Центрального района Игорь Бузовский с сожалением
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Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, арестован.
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