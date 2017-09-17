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Задержан аргентинский художник, который начал рисовать в Минске мурал

18.09.2017 13:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, задержан. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Роман Протасевич.

Как сообщил TUT.BY организатор пленэра Urban Myths Олег Ларичев, аргентинский художник был доставлен в Октябрьское РУВД города Минска. По информации Ларичева, художник начал рисовать свой проект без согласования с городскими властями, поскольку художнику могло не хватить времени для завершения работы.

На просьбу о комментарии руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сообщил TUT.BY, что у него отсутствует информация о таком задержании, поэтому он не может подтвердить ее или опровернуть.


Франческо Босолетти (в центре). Фото: Анна Довгель, TUT.BY

Напомним, что на общественном обсуждении проекта руководитель Центрального района Игорь Бузовский с сожалением отметил, что вопрос согласования эскиза остается открытым. И в реальности может получиться так, что работа будет выполнена быстрее, чем ее согласуют в городе.

 
Теги: Минск
 
 
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Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, арестован.

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