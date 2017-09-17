Задержан аргентинский художник, который начал рисовать в Минске мурал

Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, задержан. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Роман Протасевич.

Пару минут назад аргентинского художника Франциско Босолети арестовали люди в штатском во время работы над новым муралом в центре Минска. pic.twitter.com/eB6FQr3sdn — Roman Protasevich (@pr0tez) 18 сентября 2017 г.

Как сообщил TUT.BY организатор пленэра Urban Myths Олег Ларичев, аргентинский художник был доставлен в Октябрьское РУВД города Минска. По информации Ларичева, художник начал рисовать свой проект без согласования с городскими властями, поскольку художнику могло не хватить времени для завершения работы.

На просьбу о комментарии руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сообщил TUT.BY, что у него отсутствует информация о таком задержании, поэтому он не может подтвердить ее или опровернуть.



Франческо Босолетти (в центре). Фото: Анна Довгель, TUT.BY

Напомним, что на общественном обсуждении проекта руководитель Центрального района Игорь Бузовский с сожалением отметил , что вопрос согласования эскиза остается открытым. И в реальности может получиться так, что работа будет выполнена быстрее, чем ее согласуют в городе.