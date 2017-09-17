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Фильм "Оно" обгоняет конкурентов по прокату в 11 раз
18.09.2017 14:12 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Американский хоррор "Оно" вторую неделю подряд с большим отрывом от конкурентов возглавляет белорусский кинопрокат, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".
"Оно" — экранизация одноименного романа Стивена Кинга.
Сейчас же "Оно" продолжает устанавливать новые рекорды: ленту уже можно назвать самой успешной среди всех фильмов ужасов. Мировые кассовые сборы хоррора превысили 371 миллион долларов, хотя на одном из крупнейших кинорынков, китайском, "Оно" в прокат не пустили цензоры.
По-прежнему интересен фильм и белорусскому зрителю. Так, на минувшей неделе только в минской государственной сети кинотеатров картина заработала более 175 тысяч рублей. На втором месте по сборам лента Даррена Аронофски "мама!", однако она заработала в 11 раз меньше "Оно" (15,8 тыс. рублей).
Также в пятерке лидеров по сборам остаются фильмы
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В мире за неполные две недели проката экранизация романа Стивена Кинга заработала более 370 миллионов долларов.
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