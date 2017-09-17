МИНСК, 18 сен — Sputnik. Американский хоррор "Оно" вторую неделю подряд с большим отрывом от конкурентов возглавляет белорусский кинопрокат, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

"Оно" — экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Фильм вышел на большие экраны 7 сентября и сразу установила рекорд по стартовым кассовым сборам для фильм с возрастным рейтингом 17+.

Сейчас же "Оно" продолжает устанавливать новые рекорды: ленту уже можно назвать самой успешной среди всех фильмов ужасов. Мировые кассовые сборы хоррора превысили 371 миллион долларов, хотя на одном из крупнейших кинорынков, китайском, "Оно" в прокат не пустили цензоры.

По-прежнему интересен фильм и белорусскому зрителю. Так, на минувшей неделе только в минской государственной сети кинотеатров картина заработала более 175 тысяч рублей. На втором месте по сборам лента Даррена Аронофски "мама!", однако она заработала в 11 раз меньше "Оно" (15,8 тыс. рублей).

Также в пятерке лидеров по сборам остаются фильмы "Удача Логана" , "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых". Премьера прошлой недели, российская комедия "Напарник" , в белорусском прокате провалилась.