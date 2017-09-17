Рыбы-клоуны, морские ангелы и объятия медведей. Лучшие фотографии дикой природы-2017

Организаторы ежегодного конкурса «Фотограф-натуралист года» (Wildlife Photographer of the Year) объявили 13 лучших фотографий, которые будут претендовать на победу. Впрочем, каждый из счастливчиков уже получил не только билет на церемонию награждения в Лондон, но и денежные призы до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 13 тысяч долларов США).



Фото: Сергей Горшков (Россия). Номинация: "Портреты животных". В объектив фотографа попал арктический лис



Фото: Цин Линь (Китай). Номинация "Подводный мир". На фото изображены рыбы-клоуны, или амфиприоны



Работа Эшли Скалли (США). Номинация "Молодой фотограф года дикой природы, 11-14 лет"



Фото: Стив Винтер (США). Номинация "Дикая природа". Этот шестимесячной суматранский тигр попал в ловушку, в результате чего ему пришлось ампутировать одну из лап



Фото: Клаус Нигге (Германия). Номинация: "Портреты животных"



Фото: Матс Андерссон (Швеция). Номинация: "Черно-белое фото"



Фото: Дэвид Ллойд (Новая Зеландия / Великобритания). Номинация: "Портреты животных"



Фото: Джастин Хофман (США). Номинация: "Дикая природа"



Фото: Тыохар Кастиель (Израиль). Номинация: "Поведение. Птицы".



Фото: Лоран Баллеста (Франция). Номинация: "Поведение. Млекопитающие" (на фото сняты тюлени)



Фото: Лаура Альбиак Вилас (Испания). Номинация: "Молодой фотограф года дикой природы, 11-14 лет"



Фото: Джек Дыкинга (США). Номинация: "Растения и грибы". В объектив фотографа попали кактусы из штата Аризона



Фото: Андрей Нарчук. Номинация "Поведение беспозвоночных живых существ" (на фотографии изображены морские ангелы - вид моллюсков)