|
Рыбы-клоуны, морские ангелы и объятия медведей. Лучшие фотографии дикой природы-2017
18.09.2017 15:56 — Новости Культуры | Tut.by
Организаторы ежегодного конкурса «Фотограф-натуралист года» (Wildlife Photographer of the Year) объявили 13 лучших фотографий, которые будут претендовать на победу. Впрочем, каждый из счастливчиков уже получил не только билет на церемонию награждения в Лондон, но и денежные призы до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 13 тысяч долларов США).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы ежегодного конкурса "Фотограф-натуралист года" (Wildlife Photographer of the Year) объявили 13 лучших фотографий, которые будут претендовать на победу. Впрочем,...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии