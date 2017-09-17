﻿ Рыбы-клоуны, морские ангелы и объятия медведей. Лучшие фотографии дикой природы-2017. 21.by
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Рыбы-клоуны, морские ангелы и объятия медведей. Лучшие фотографии дикой природы-2017

18.09.2017 15:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Организаторы ежегодного конкурса «Фотограф-натуралист года» (Wildlife Photographer of the Year) объявили 13 лучших фотографий, которые будут претендовать на победу. Впрочем, каждый из счастливчиков уже получил не только билет на церемонию награждения в Лондон, но и денежные призы до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 13 тысяч долларов США).


Фото: Сергей Горшков (Россия). Номинация: "Портреты животных". В объектив фотографа попал арктический лис

Фото: Цин Линь (Китай). Номинация "Подводный мир". На фото изображены рыбы-клоуны, или амфиприоны

Работа Эшли Скалли (США). Номинация "Молодой фотограф года дикой природы, 11-14 лет"

Фото: Стив Винтер (США). Номинация "Дикая природа". Этот шестимесячной суматранский тигр попал в ловушку, в результате чего ему пришлось ампутировать одну из лап

 


Фото: Клаус Нигге (Германия). Номинация: "Портреты животных"

Фото: Матс Андерссон (Швеция). Номинация: "Черно-белое фото"

Фото: Дэвид Ллойд (Новая Зеландия / Великобритания). Номинация: "Портреты животных"

Фото: Джастин Хофман (США). Номинация: "Дикая природа"

Фото: Тыохар Кастиель (Израиль). Номинация: "Поведение. Птицы".

Фото: Лоран Баллеста (Франция). Номинация: "Поведение. Млекопитающие" (на фото сняты тюлени)

Фото: Лаура Альбиак Вилас (Испания). Номинация: "Молодой фотограф года дикой природы, 11-14 лет"

Фото: Джек Дыкинга (США). Номинация: "Растения и грибы". В объектив фотографа попали кактусы из штата Аризона

Фото: Андрей Нарчук. Номинация "Поведение беспозвоночных живых существ" (на фотографии изображены морские ангелы - вид моллюсков)
 
 
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Организаторы ежегодного конкурса "Фотограф-натуралист года" (Wildlife Photographer of the Year) объявили 13 лучших фотографий, которые будут претендовать на победу. Впрочем,...

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