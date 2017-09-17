Житель Толочинского района стал жертвой интернет-мошенника



Толочинским РОСК расследуется уголовное дело, характеризующееся признаками преступления, предусмотренными ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники).

Следствием установлено, что злоумышленник взламывал страницы пользователей социальной сети «ВКонтакте», после чего от их имени начинал переписку с людьми из списка друзей. Он просил дать реквизиты банковских карт, объясняя это тем, что ему нужно перевести деньги с российской сим-карты, срок действия которой вот-вот закончится. За данную помощь обещал определенную часть переведенной суммы. Получив реквизиты карты, злоумышленник выводил с них деньги путем перечисления на другие счета.

Жертвой такого преступления стал в том числе и житель Толочинского района, доверчиво согласившийся помочь своему «другу», что стоило ему 70 рублей.

Еще раз хочется напомнить всем, что только ваша бдительность и предусмотрительность помогут вам не стать жертвой мошенников.

Полина ЯХИЕВА,

следователь Толочинского РОСК.

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