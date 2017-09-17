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Житель Толочинского района стал жертвой интернет-мошенника
18.09.2017 12:20 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Следствием установлено, что злоумышленник взламывал страницы пользователей социальной сети «ВКонтакте», после чего от их имени начинал переписку с людьми из списка друзей. Он просил дать реквизиты банковских карт, объясняя это тем, что ему нужно перевести деньги с российской сим-карты, срок действия которой вот-вот закончится. За данную помощь обещал определенную часть переведенной суммы. Получив реквизиты карты, злоумышленник выводил с них деньги путем перечисления на другие счета.
Жертвой такого преступления стал в том числе и житель Толочинского района, доверчиво согласившийся помочь своему «другу», что стоило ему 70 рублей.
Полина ЯХИЕВА,
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