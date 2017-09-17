Спустя полвека — снова в ЗАГС: семья Колодинских из Толочина торжественно зарегистрировала свой золотой юбилей



Волнующие звуки свадебного марша Мендельсона, яркий искусственный свет множества ламп и светильников, придающих невесте особое очарование, блеск счастливых глаз, волнующие слова… Так в зале бракосочетаний начиналось очередное торжество, соединяющее судьбы влюбленных. Правда, с небольшим нюансом. На этот раз регистрировали свой брак Константин Константинович и Галина Николаевна Колодинские, которые связаны узами Гименея уже полвека.

Именно в этот день в 1967 году они заключили в отделе ЗАГСа свой семейный союз, скрепили его своими подписями в записи акта о заключении брака. За годы совместной жизни в семье Колодинских из Толочина было много счастливых, незабываемых моментов. Нет-нет да и вспомнится тот вечер танцев в клубе, когда впервые встретились, состоялось первое знакомство.

Иногда достаточно всего лишь одного взгляда друг на друга, чтобы кардинально повернуть всю жизнь. Юная очаровательная девушка Галина (ткачиха, мастер смены на текстильной фабрике) буквально вскружила голову обаятельному парню Константину (начинал водителем в милиции, дослужился до начальника медвытрезвителя). С этого вечера и начались их ежедневные встречи, сыграли свадьбу.

В народе говорят, если люди очень нужны друг другу, они обязательно встретятся. Так у них и произошло. Сохранили, сберегли и пронесли через годы самые прекрасные чувства — любовь и уважение друг к другу. Теплые кадры своей жизни они прокручивают словно фотопленку — как растили двоих сыновей, трудились и веселились, обживали голые стены дома, выделенного РОВД, держали большое хозяйство. У них четверо внуков, одна правнучка. И хотя их жизнь не была легкой, супруги смогли справиться со всеми испытаниями, выпавшими на их долю, потому что всегда поддерживали друг друга.

На торжественной регистрации, как и на обычной свадьбе, звучали искренние слова поздравлений, пожеланий долгих лет совместной жизни, преподносились цветы и подарки. Затем жених и невеста скрепили семейный союз личными подписями в записи акта о регистрации золотого брака и закружились в вальсе. В столь трогательный момент собравшиеся гости не смогли сдержать слез.

Позже начальник отдела ЗАГСа райисполкома Надежда Валерьевна Демьяненко рассказала, что сделать себе или своей второй половинке подобный приятный подарок в виде повторной, юбилейной, росписи, может любой желающий.

— Такая регистрация у нас бесплатная и проводится, чтобы популяризовать семейные ценности, укреплять семейные узы, — пояснила Надежда Валерьевна. — Кстати, в этом году чествование юбиляров проводится в рамках республиканского плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования органов, регистрирующих акты гражданского состояния Республики Беларусь. Но почему-то услуга спросом не пользуется. Хочется думать, что жители района просто не обращают внимания на соответствующую информацию. Поэтому ждем в нашем ЗАГСе не только молодых людей, которые решили создать семью, но и тех, чьи чувства прошли испытание совместно прожитыми годами и пережитыми невзгодами. Они заслужили несколько дополнительных приятных мгновений.

Юлия КАПРАНОВА.

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