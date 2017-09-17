В Толочинском подразделении “Витебскоблсоюзпечати” трудятся увлеченные своим делом люди



Возле киосков “Союзпечати” всегда можно видеть людей. Покупают газеты, журналы, сувениры, канцелярские товары и прочее. Многие спрашивают коллекционные журналы. Среди них наиболее популярны “Автолегенды СССР”, “ЗИС-110″ и “12 апостолов” с частями для сбора автомобильчика и парусника.

Детвора увлеченно собирает динозавров, собачек с их описанием в журналах. Кое-что интересное находится и для коллекционеров-книголюбов — из серии “Шедевры мировой литературы” появились книжки карманного формата. Для них можно заказать даже специальные полки.

В летний период на многие журналы, в том числе по садоводству и огородничеству, снижены отпускные цены. Возможностью приобрести их всего за 50 копеек пользуются многие. А как приятно провести время за разгадыванием кроссвордов, поднять настроение чтением прикольных анекдотов, порадовать семью блюдом по новому рецепту или сделать заготовки на зиму!

Хотите сделать подарок? Без проблем! В киосках вам предложат и постельное белье, и полотенца, и косметику, и сувениры… И это по пути домой или на работу, не отвлекаясь на заходы в магазины.

В киосках “Союзпечати”, а их три — в центре, в районе автостанции и центральной районной больнице в Толочине, и один в горпоселке Коханово, трудятся увлеченные своим делом женщины. Более 20 лет в киоске в центре работает Валентина Порфирьевна Волкова. По 10 лет — Светлана Николаевна Кустова (центр) и Анна Сергеевна Губаревич (больница). У Валентины Эдмундовны Комиссаровой (автостанция) по сравнению с коллегами стаж поменьше, 5 лет. У всех их есть постоянные покупатели. За два года работы признание жителей Коханово заслужила Елена Ивановна Мельникова.

Руководит работой киоскеров, контролирует товарооборот, насыщенность киосков товарами, обеспечивает их поступление организатор розничных продаж Толочинского подразделения УП “Витебскоблсоюзпечать” Светлана Александровна Ермолаева. Она специфику работы работников киосков знает не понаслышке — в “Союзпечати” начинала работу продавцом в киоске в районе автостанции с начала 2012 года. Немало пришлось на себе потаскать объемные тяжелые сумки с товарами и печатными изданиями. Поэтому первым шагом в ее деятельности на новой должности, трудится на ней уже пять лет, стало стремление облегчить труд своих работниц. Заказала в Минске сумки на тележке.

Благодарна Светлана Александровна директору УП “Витебскоблсоюзпечать” Людмиле Викторовне Гайдук, которая оказывает ей поддержку в работе:

— Справедливая женщина. С ней легко работать. Поддерживает тех, кто старается и любит свою работу. Помогла нам с приобретением кондиционера в новый центральный киоск, который находится на незащищенном от солнца месте. Благодаря этому мы смогли заменить киоск в Коханово путем перестановки уже имевшихся. К “Дожинкам” нам приобрели новую мебель вместо старой, еще советских времен. Конкурентов у нас хватает. Но мы стараемся работать как можно лучше. За прошедшее полугодие реализовали периодических изданий на сумму более 35 тысяч рублей. Это больше, чем было в прошлом году за этот период. Ежемесячная продажа периодики на киоск в среднем составляет более 1460 рублей. Зимой люди читают больше, зато летом продаем больше товаров. Например, только в апреле, когда люди активно заготавливали березовый сок, киоски реализовали по тонне сахара. Многие товары у нас дешевле, чем в некоторых магазинах.

Во время беседы Светлана отвечала на звонки. Ведь не только в киосках, но и сама со склада реализует организациям по безналичному расчету канцелярские принадлежности, решала текущие вопросы по киоскам до начала их работы. По всему чувствовалась в этой обстановке доброжелательная рабочая атмосфера.

— Наш небольшой женский коллектив трудится в полном взаимопонимании. Можно сказать, мы сроднились на работе. Поздравляем друг друга с праздниками, днями рождения, поддерживаем добрым словом и советом. Очень важно, чтобы человек знал — он не один и всегда может рассчитывать на помощь друзей, — завершила беседу Светлана Александровна.

Благодаря сплоченности и преданности своей работе коллектив Толочинского подразделения УП “Витебскоблсоюзпечать” добивается успехов в работе. В мае, в профессиональный праздник Дня печати, их труд был отмечен Почетной грамотой Витебского облисполкома.

Мария ХМЕЛЮК.

НА СНИМКЕ: Валентина Комиссарова (слева) и Светлана Ермолаева.

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