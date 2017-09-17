ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Постойте за меня": в Сингапуре запустился стартап для тех, кто ненавидит очереди

18.09.2017 16:23 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Сингапуре запустился стартап iQueue, который предлагает помощь тем, кто ненавидит стоять в очередях, — за них это сделают сотрудники компании. На данный момент в стартапе работают 10 «профессиональных ожидающих». Они могут постоять в очереди на концерт или старт продаж лимитированных кроссовок, а также отстоять очередь и доставить купленные вещи на дом.


Один час очереди обойдется в 20 сингапурских долларов (чуть менее 15 долларов США), три часа (с доставкой) — в 35 долларов (26 долларов США), а восемь часов — в 85 долларов (63 доллара США).

Пользовался ли кто-то услугами стартапа, неизвестно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сингапуре запустился стартап iQueue, который предлагает помощь тем, кто ненавидит стоять в очередях, - за них это сделают сотрудники компании. На данный момент в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Рыбы-клоуны, морские ангелы и объятия медведей. Лучшие фотографии дикой природы-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика