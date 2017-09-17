|
"Постойте за меня": в Сингапуре запустился стартап для тех, кто ненавидит очереди
18.09.2017 16:23 — Новости Культуры | Tut.by
В Сингапуре запустился стартап
Один час очереди обойдется в 20 сингапурских долларов (чуть менее 15 долларов США), три часа (с доставкой) — в 35 долларов (26 долларов США), а восемь часов — в 85 долларов (63 доллара США).
Пользовался ли кто-то услугами стартапа, неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сингапуре запустился стартап iQueue, который предлагает помощь тем, кто ненавидит стоять в очередях, - за них это сделают сотрудники компании. На данный момент в...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии