В Сингапуре запустился стартап iQueue , который предлагает помощь тем, кто ненавидит стоять в очередях, — за них это сделают сотрудники компании. На данный момент в стартапе работают 10 «профессиональных ожидающих». Они могут постоять в очереди на концерт или старт продаж лимитированных кроссовок, а также отстоять очередь и доставить купленные вещи на дом.





Один час очереди обойдется в 20 сингапурских долларов (чуть менее 15 долларов США), три часа (с доставкой) — в 35 долларов (26 долларов США), а восемь часов — в 85 долларов (63 доллара США).

Пользовался ли кто-то услугами стартапа, неизвестно.