Эйфелеву башню начали обносить пуленепробиваемой стеной

В понедельник, 18 сентября, начались работы по сооружению вокруг площадки у основания Эйфелевой башни прозрачной пуленепробиваемой стены. По предварительной задумке, она должна защитить туристов от терактов. Общая стоимость работ оценивается в 25 миллионов евро, сообщает газета Le Figaro.



Фото: Reuters

Толщина бронированного стекла составит пять сантиметров. Оно должно выдержать прямое попадание пуль из автоматов армейского образца, а также стальные осколки в случае, если террористы используют взрывные устройства. В тех местах, где к башне примыкают парковые сады, будут установлены дополнительные металлические заборы.

Сейчас вокруг башни идут подготовительные работы. Прозрачные стены начнут устанавливать 5 октября. Завершение работ намечено на середину июля 2018 года.

В настоящее время архитектурная достопримечательность окружена забором с несколькими пропускными пунктами, оснащенными металлодетекторами.