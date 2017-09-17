Rammstein опровергли слухи о распаде группы

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Популярная немецкая группа Rammstein опровергла слухи о распаде коллектива: сейчас музыканты работают над новыми песнями после гастрольного тура.



© Sputnik/ Юрий Стрелец СМИ сообщили о роспуске группы Rammstein

О распаде Rammstein сообщила в понедельник газета Bild: по информации издания, группа должна записать последний альбом, а затем прекратит свое существование.

"У Rammstein нет секретных планов на прощальный альбом или последний тур", – говорится в официальном сообщении коллектива.

По информации музыкантов, сейчас группа работает над новыми песнями после успешного тура.

Rammstein является культовой немецкой рок-группой, она была создана в январе 1994 года в Берлине Тиллем Линдеманном и Рихардом Круспе. Популярность коллектив получил после выхода в 2001 году альбома "Mutter". К настоящему времени Rammstein записали шесть студийных альбомов, последний – " Liebe ist für alle da" – вышел в 2009 году.