Спектакль о необычной веселой девочке, которая еcт гвозди и пьет школьные чернила, появился в сентябрьской афише Белорусского театра «Лялька». Какие еще премьеры приготовили витебские кукольники? Об этом накануне открытия театрального сезона рассказал художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель искусств Беларуси Виктор Климчук.

Новый театральный год стартует в воскресенье, 24 сентября. В этот день «Лялька» назначает встречу как своим юным, так и взрослым зрителям. Детей ждет интерактивный спектакль «Вясёлы Дарафей», а вечером покажут «Дэкамерон» по Джованни Боккаччо. Перед началом спектакля можно будет потанцевать — мастер-класс даст коллектив «Стиляги-хоп».

В конце месяца малыши познакомятся с Фенькой из одноименного произведения Леонида Пантелеева, автора «Республики Шкид». Над спектаклем работал молодой режиссер Михаил Климчук. Еще одна новая постановка под названием «Мой Надзейны Сябра: 101» — совместный проект с МЧС.

Театр взял в репертуар пьесу белорусского драматурга Андрея Курейчика «Дзiцячы сад». Виктор Климчук также поделился задумками поставить спектакль по книге Марка Шагала «Моя жизнь». Для совместной работы он пригласил театральную художницу из Мурманска Софью Шахновскую, декорации и куклы которой его впечатлили.

Продолжит «Лялька» традицию проведения театральных вечеров. Первый — «Восеньская мiстэрыя: подых Сярэднявечча» — пройдет в конце октября. В программе — спектакль «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў» по мотивам произведений Владимира Короткевича и выступление клуба исторической реконструкции «Нагльфар». В середине февраля запланирована встреча в японском стиле, а 1 апреля — вечер юмора.

Витебские кукольники получили приглашение на международные фестивали в Киев, Тамбов, Белгород и Минск. В прошлом году они привезли Гран-при из Казани за спектакль «Загубленая душа, або Пакаранне грэшнiка». В этом сезоне еще одна титулованная постановка — «Брэменскiя музыкi» — отметит 20-летие.

К новому сезону театр обновил световое и звуковое оборудование. Как пояснил директор «Лялькi» Александр Григорьев, облисполком выделил 100 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы. А на сайте театра в скором времени появится виртуальный музей, где разместят информацию о старых спектаклях, вошедших в историю «Лялькi». Будет создана и мобильная версия сайта.

Но с театром лучше встречаться не в виртуальной, а в реальной жизни. Цены на билеты остались прежними — от 3,5 до 5 рублей.