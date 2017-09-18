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В центре Лондона появились новые работы Бэнкси

19.09.2017 08:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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В центре Лондона появились два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси. Обе работы были опубликованы в его инстаграме.

 

Публикация от Banksy (@banksy) Сен 17 2017 в 5:10 PDT

Работы украсили городские стены возле культурного центра «Барбикан». Их появление приурочено к открытию выставки Жана-Мишеля Баскии. Этот богемный нью-йоркский художник умер в 1988 году в возрасте 27 лет из-за передозировки наркотиков. В этом году его картину продали на аукционе Sotheby’s за 110,5 миллиона долларов.

 

Публикация от Banksy (@banksy) Сен 17 2017 в 5:11 PDT

 
 
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В центре Лондона появились два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси. Обе работы были опубликованы в его инстаграме.

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