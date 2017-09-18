|
В центре Лондона появились новые работы Бэнкси
19.09.2017 08:28 — Новости Культуры | Tut.by
В центре Лондона появились два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси. Обе работы были опубликованы в его инстаграме.
Работы украсили городские стены возле культурного центра «Барбикан». Их появление приурочено к открытию выставки Жана-Мишеля Баскии. Этот богемный нью-йоркский художник умер в 1988 году в возрасте 27 лет из-за передозировки наркотиков. В этом году его картину
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Лондона появились два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси. Обе работы были опубликованы в его инстаграме.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии