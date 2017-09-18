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Писателю Виктору Ерофееву исполнилось 70 лет

19.09.2017 09:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Известному российскому писателю Виктору Ерофееву во вторник исполняется 70 лет, сообщает Sputnik.

Ерофеев родился 19 сентября 1947 года в семье дипломатов. Значительную часть детства провел с родителями в Париже, а после возвращения в СССР отучился на филологическом факультете МГУ, окончил аспирантуру Института мировой литературы.

Писателю Виктору Ерофееву исполнилось 70 лет
© Sputnik/ Елена Васильева
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В конце 70-х Ерофеев создал известный альманах "Метрополь", который не проходил цензуру и публиковал произведения Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого и других. За самиздат Ерофеева исключили из Союза писателей и не публиковали до начала Перестройки.

Самое известное произведение Ерофеева — "Русская красавица" — было опубликовано в 1990 году. Также Виктор Ерофеев написал экранированный и широко тиражируемый рассказ "Жизнь с идиотом" и ряд иных авангардных произведений. По тому же рассказу оперу ставил известный композитор Альфред Шнитке.

Последняя книга Ерофеева была опубликована в 2012-м, однако до сих пор его труды, в том числе "Хороший Сталин", "Энциклопедия русской души" и "Бог Х" активно переиздают.

Среди наград Виктора Ерофеева — премия имени Владимира Набокова, а также он является кавалером французских Ордена Искусств и литературы и Ордена Почетного легиона. Произведения писателя были переведены на несколько языков в мире, сегодня многие ставят его по узнаваемости за рубежом в один ряд с такими современными авторами, как Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, Виктор Пелевин и Людмила Петрушевская.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из самых известных современных российских авторов отмечает во вторник юбилей.

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