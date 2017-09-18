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Экс-участник КВН рассказал о запрете номеров про президентов
19.09.2017 10:58 — Новости Культуры | Tut.by
Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в
«Никто не пишет такой номер — встреча президента Путина с президентом Казахстана. Его никогда не будет в эфире», — отметил Колчин.
Он пояснил, что «спустя много-много лет» подобные номера начали появляться, но «обязательно комплементарные, обязательно поклонение».
В пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов, передает
«Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — сообщили в пресс-службе.
Дмитрий Колчин — бывший лидер команды КВН «СОК», бывший редактор Высшей лиги КВН.
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Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana сказал, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов.
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