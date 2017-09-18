ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-участник КВН рассказал о запрете номеров про президентов

19.09.2017 10:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana сказал, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов. По его словам, в КВН больше нет авторов, которые пишут такие номера.


Фото: komi-news.ru

«Никто не пишет такой номер — встреча президента Путина с президентом Казахстана. Его никогда не будет в эфире», — отметил Колчин.

Он пояснил, что «спустя много-много лет» подобные номера начали появляться, но «обязательно комплементарные, обязательно поклонение».

В пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов, передает РИА «Новости».

«Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — сообщили в пресс-службе.

Дмитрий Колчин — бывший лидер команды КВН «СОК», бывший редактор Высшей лиги КВН.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana сказал, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Создатель смайлика Скотт Фалман: "Это самая "ботанская" штука на свете!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика